Estudiantes vs Palmeiras: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Estudiantes ya se metió en la final de la Copa Libertadores 2026 y la jugará el próximo 28 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Los brasileños dejaron atrás a Fluminense el miércoles y el Pincha metió un "Maracanazo" anoche ante Flamengo, por eso ambos se ganaron el derecho de definir el torneo continental.

Ahora el objetivo de los hinchas albirrojos está enfocado en la movilización. Por el pronto, desde anoche estaban colapsadas las páginas de los servicios de venta de pasajes vía marítima, como así también las páginas de hospedajes, que mostraban más de un 90% de ocupación para esa fecha. Pero en ese marco surge la primera pregunta clave: ¿cuándo se ponen a la venta las entradas?

Estudiantes vs Palmeiras: venta de entradas

Desde el sitio web de la Conmebol se brinda información respecto al expendio para este partido definitorio. "La fecha de inicio de la venta se anunciará próximamente en los canales oficiales de CONMEBOL. También enviaremos la información por correo electrónico a las personas registradas", aseguran desde la entidad madre de las competencias sudamericanas. En tanto que se aclara que "la compra deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial que comunique CONMEBOL. Recomendamos no adquirir entradas mediante vendedores o páginas no autorizadas".

"¿Necesito registrarme para comprar entradas?", es una de las preguntas que formula, a lo que responde: "El registro permite recibir información oficial con antelación. Las condiciones y requisitos definitivos de compra se comunicarán antes de que comience la venta". Se indica además que "el número máximo de entradas por persona se informará cuando se anuncien las condiciones oficiales de venta".

Lo cierto es que las entradas para el público general en las tribunas neutrales (Tribuna Olímpica y Tribuna América) se venden directamente a través del portal oficial de venta de entradas de la CONMEBOL. Para registrarse hay que crear una cuenta con el número de pasaporte. Después habrá un periodo de sorteo para acceder a la compra anticipada y una venta general por orden de llegada entre finales de octubre y principios de noviembre.

Qué cupos tendrán Estudiantes y Palmeiras en la final

Tanto Estudian tes como Palmeiras recibirán un cupo específico de entradas de categoría 3 (históricamente, entre 12.000 y 15.000 por club) para la Tribuna Ámsterdam y la Tribuna Colombes.

Estas se distribuyen exclusivamente a través de los portales de socios de los clubes clasificados (como SoySocio para Estudiantes y el programa Sócio-Torcedor de Palmeiras), con prioridad para los socios con más puntos de fidelidad.