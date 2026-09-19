Gimnasia recibe a Banfield y busca seguir con la racha: hora, formaciones y TV

Gimnasia, que atraviesa un muy buen momento en la temporada, recibirá desde las 14.30 a Banfield en un partido con obligaciones positivas, ya que buscará la victoria para no perder el tren de los primeros puestos del Grupo B del Clausura y la ubicación en la tabla anual que puede devolverlo a las competencias internacionales en 2027. El encuentro se disputará en el estadio del Bosque y contará con el arbitraje de Jorge Baliño, quien estará acompañado desde el VAR por José Carreras. La televisación será a través de TNT Sports y por radio se podrá seguir -como siempre- por La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).

Gimnasia llega después de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal en un partido que dejó sensaciones agridulces, después de un muy buen primer tiempo y una floja segunda parte. El Lobo venía de dos victorias consecutivas por sendos 2 a 1 ante Rosario Central en el Gigante y Tigre en el Zerillo. Así, acumula siete puntos en sus últimas tres presentaciones y se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B con 16 puntos, a dos del líder Argentinos y con las mismas unidades que Sarmiento.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra tendrá una variante obligada para esta tarde ya que Ignacio Miramón acumuló la quinta tarjeta amarilla en La Paternal y será reemplazado por Nicolás Barros Schelotto. El resto del equipo será el mismo de los últimos tres encuentros, con un dibujo 4-2-3-1 que tiene detrás de Agustín Auzmendi a Maximiliano Zalazar y Lucas Janson como extremos, además de Nacho Fernández, con absoluta libertad para jugar y buscar espacios.

La defensa parece haber recuperado cierta confiablilidad. La dupla Germán Conti-Enzo Martínez es titular sin grandes discusiones, Pedro Silva está afirmado en el lateral izquierdo y la sorpresa es que Bautista Barros Schelotto se haya adueñado del otro lateral tras la expulsión del Ruso Steimbach en el clásico.

A la lista de covocados regresa el juvenil Lucas Lamella en lugar del mencionado Miramón, en lo que constituye el único cambio en la nómina de 23 futbolistas. De esta manera, el banco de relevos estará integrado por Julián Kadijevic, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Lamella, Matías Melluso, Pablo Aguiar, Augusto Max, Juan José Pérez, Franco Torres, Manuel Panaro, Marcelo Torres y Agustín Colazo.

El Tripero superó los golpes de la caída en el clásico y la eliminación de la Copa Argentina y mantiene intactos sus objetivos para el final del año, tanto en el torneo local como en la clasificación a las copas gracias a los 42 puntos cosechados que lo tienen en zona de clasificación a la Sudameriacana y expectante en el ingreso a la Libertadores. Es por ello que la dirigencia avanza en la continuidad de algunos jugadores: renovó el vínculo de Marcelo Torres hasta diciembre de 2029, se quedará con una parte de la ficha de Mateo Seoane y apunta a una continuida de Nacho Fernández por dos años, al margen de intentar la continuidad de Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi .

Banfield, por su parte, llega con ocho puntos y se encuntra en el decimosegundo lugar de la zona. Viene de empatar 1-1 con Barracas Central y antes había perdido 3-1 ante Aldosivi en la primera victoria del Tiburón marplatense por Liga en lo que va del año. En la semana, Pedro Troglio presentó su renuncia como entrenador pero la dirigencia no se la aceptó.

Paradojicamente, Banfield atraviesa un gran momento en la Copa Argentina, ya que se clasificó semifinalista tras eliminar a Deportivo Riestra (verdugo de Gimnasia en la instancia anterior) por penales tras igualar 1-1. Boca o Racing asoman en el horizonte como posibles rivales, en un duelo en el que el Taladro (sea cual sea el rival) irá como punto. De todos modos, la preocupación en el Albiverde tiene que ver con el descenso, no este año, sino por los promedios de 2027 donde comenzará solo por encima de los dos ascendidos, hoy con 60 puntos en 57 partidos, mismos números que Platense.

Por eso, para Gimnasia las obligaciones en el compromiso de esta tarde son crecientes si quiere -especialmente- volver al fútbol internacional, ya que el encuentro ante Banfield y la visita a Estudiantes de Río Cuarto (ya descendido en el final del torneo) son partidos propicios para sumar de a tres, aunque el equipo de Pereyra demostró que puede lograr buens resultados ante rivales que -a priori- aparecen como superiores.

Formaciones Gimnasia vs Banfield, Torneo Clausura 2026

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández y Lucas Janson; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Favio Álvarez, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Ignacio Abraham; Alexander Machado y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Hora: 14:30.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: José Carreras.

TV: TNT Sports Premium.

