Habló Baliño: “Si tienen pruebas, vayan a la justicia”

Pese al paso de los días y las horas, la final de la Supercopa Internacional disputada el pasado sábado en Santiago del Estero entre Estudiantes y Rosario Central sigue siendo tema de debate y polémica ante la actuación de la terna arbitral encabezada por el neuquino Darío Herrera.

La escena final con agresiones entre los futbolistas, integrantes de ambas comitivas y la presencia de Juan Sebastián Verón que ingresó al campo de juego y acusó al juez principal directamente diciéndole “Es toda tuya, sos un ladrón”, también sigue trayendo “tela para cortar” y quien en el día de ayer salió a brindar sus declaraciones fue el encargado del VAR en la tarde santiagueña, Jorge Baliño.

El árbitro de 46 años, no se guardó nada y comenzó diciendo: “El sentimiento de la gente sobre los árbitros tiene que ver mucho con una cuestión que se instala desde lo mediático, de ciertos personajes que instalan situaciones sin ningún tipo de prueba. Si tuvieran una prueba, que vayan a la Justicia y lo demuestren. Cuando se instala algo en el mundillo del fútbol, después es muy difícil desarraigarlo”.

A su vez, en relación a la situación que se vive en el arbitraje pidió: “Hay comentarios que no suman para nada. Hay que bajar un poco el tono de ese mensaje para que no haya problemas, porque no se juzga igual a un árbitro que a un jugador en sus errores. Si yo me equivoco soy un corrupto; el jugador que la erró abajo del arco tuvo un mal día o una mala noche. No me parece justo que se juzgue tan distintamente a los protagonistas del juego”.

Por otra parte, Baliño se refirió a la jugada sancionada como penal de González Pirez con Copetti y opinó: “En la situación puntual de González Pirez con Copetti, Darío (Herrera) y el asistente comentan que Copetti se había dejado caer y que había provocado el contacto frenándose. Uno conoce a los protagonistas y tiene en cuenta las situaciones, pero no se puede prejuzgar y pensar que porque se tiró en diez jugadas, en la undécima también lo hizo. En el VAR tenemos tiempo mientras el juego continúa; cuando la pelota se detiene, le volví a preguntar qué había visto y me repitió lo mismo. Ahí le dije: ‘Mirá, Darío, lo que vos me relatas no pasa, te invito a un On-Field Review para que la vuelvas a evaluar”. Y agregó: “Cuando la ve, claramente observa el contacto. Entiendo que se hable de ‘un contacto mínimo’, pero con un jugador lanzado a máxima velocidad, ese mínimo toque provoca su caída. Termina configurando lo que el reglamento define como imprudencia, algo que está reglamentado y se debe sancionar”.

Por último, analizó la jugada en la que se reclamó mano de Obando y expresó: “La mano está en una posición natural o normal para la acción que realiza el jugador al saltar a cabecear. Cuando la evaluamos desde los distintos ángulos, observamos la cercanía entre el cabezazo del delantero y el defensor, lo que quita posibilidad de reacción e intención de jugar el balón con la mano. No amplía volumen porque la mano no está abierta en cruz, sino orientada hacia adelante en un movimiento natural del propio salto. El jugador no intentó bloquear ese cabezazo”.