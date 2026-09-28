Estudiantes vs Rosario Central | ¿Qué dijo el encargado del VAR sobre las polémicas?

Jorge Baliño fue el encargado del VAR en la polémica Supercopa Internacional, que terminó con Rosario Central consagrándose campeón al derrotar a Estudiantes por 3 a 1, en un partido cargado de críticas al arbitraje por parte del conjunto albirrojo. En diálogo con Radio La Red explicó el penal a Copetti diciendo que "Darío Herrera me dijo que sentía que Copetti había provocado el contacto como tal vez frenándose. La revisamos y le digo 'mira Darío, lo que vos me relatás no pasa, yo te invito a un on-field review para que la para que la vuelvas a evaluar'".

Luego sostuvo: "Cuando él la ve claramente ve el contacto, que yo entiendo que todo el mundo dice 'lo mínimo', pero como decís vos, con un jugador en velocidad lanzado hacia adelante ese mínimo toque provoca su caída y terminan siendo lo que se conocen como imprudencia dentro del reglamento, que están están reglamentadas y también marca que se deben sancionar".

Lo cierto es que el choque final terminó caliente en Santiago del Estero porque más allá de la carga que se gestó desde la previa, hubo varias jugadas polémicas que hicieron estallar a los jugadores del Pincha y hasta a su presidente Juan Sebastián Verón, quien entró a la cancha para increpar al árbitro Darío Herrera.

Otra de las acciones cuestionadas por Estudiantes fue una mano sobre el final de Ignacio Ovando dentro del área que los árbitros no interpretaron como sancionable. Según Baliño, Herrera “relata que la mano está en una posición natural o normal para la acción que realiza el jugador que es tratar de saltar a cabecear”. Más adelante siguió diciendo que “no amplía volumen porque la mano no está abierta en cruz, sino orientada hacia adelante en un movimiento natural del propio salto. El jugador no intentó bloquear ese cabezazo con sus manos. Consideramos que la evaluación realizada por Darío (Herrera) en el campo era la correcta y por eso decidimos no llamarlo al VAR”.

También se refirió a las críticas y en ese sentido fijo que "el sentimiento de la gente sobre los árbitros tiene que ver mucho con una cuestión que se instala desde lo mediático, de ciertos personajes que instalan situaciones sin ningún tipo de prueba. Si tuvieran una prueba, que vayan a la Justicia y lo demuestren. Cuando se instala algo en el mundillo del fútbol, después es muy difícil desarraigarlo”. A lo que agregó: “Hay comentarios que no suman para nada. Hay que bajar un poco el tono de ese mensaje para que no haya problemas, porque no se juzga igual a un árbitro que a un jugador en sus errores. Si yo me equivoco soy un corrupto; el jugador que la erró abajo del arco tuvo un mal día o una mala noche. No me parece justo que se juzgue tan distintamente a los protagonistas del juego”.