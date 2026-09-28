La AFA dio a conocer los audios del VAR del polémico partido entre Estudiantes y Rosario Central

La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central dejó momentos de alta tensión por las polémicas arbitrales que giraron en torno al juez principal Darío Herrera. Este lunes, la Liga Profesional dio a conocer la revisión oficial de las dos jugadas clave que marcaron el rumbo del encuentro y la reacción que tuvo Jorge Baliño a cargo del VAR.

En el primer tiempo, Herrera no advirtió infracción alguna tras un cruce en el área entre Leandro González Pirez y Enzo Copetti. Sin embargo, el VAR inició de inmediato el chequeo analizando distintas tomas y velocidades.

Durante la revisión, Baliño detectó el impacto en la pierna del delantero. “Para mí hay un contacto imprudente de González Pirez... Fíjate que Copetti viene corriendo por delante, él sigue en su carrera hacia adelante y González Pirez le termina impactando”, señaló el juez.

Al observar la secuencia en la pantalla ubicada en el campo de juego, Herrera ratificó lo que se había observado en el VAR: “Ah, lo termina tocando de atrás, está bien... Rodilla en el muslo... Bien, ¿confirmado que es adentro?”. Tras corroborar que la falta se produjo exactamente sobre la línea del área penal, el árbitro principal regresó al campo de juego y anunció por altavoz el penal para Rosario Central.

Cerca del cierre del encuentro, al minuto 45 del segundo tiempo, se produjo otra acción cuestionada cuando el balón impactó en el brazo del defensor número 46 del Canalla (Ignacio Ovando) tras un cabezazo de un jugador de Estudiantes.

Desde la cabina, Baliño examinó minuciosamente el movimiento corporal del defensor antes de dar un veredicto: "Para mí el movimiento natural de la mano... Movimiento natural cuando baja". El equipo del VAR concluyó que, dada la cercanía del impacto y que el brazo se encontraba cerrando una trayectoria natural sin intención de ampliar el volumen corporal de forma antirreglamentaria, no correspondía cobrar penal.

Luego de la revisión, le comunicó finalmente al Herrera: “Darío, está todo chequeado. Hay un balón que pega en la mano pero es un movimiento natural... La mano está por delante de su cabeza y la viene cerrando, no hay movimiento adicional ni nada”.