"Hermosa mañana": los mejores memes tras la remontada de Boca

Boca superó a Racing por 3 a 2 en el estadio Gigante de Arroyito y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. El partido se definió en el segundo tiempo, luego de que el conjunto de Avellaneda mantuviera la ventaja durante gran parte del desarrollo inicial.

Tras el final del encuentro, las repercusiones se trasladaron a las redes sociales, donde los simpatizantes del Xeneize publicaron mensajes alusivos al triunfo, con el goleador ecuatoriano Enner Valencia y el DT Rodolfo Arruabarrena como princiaples figuras de las cargadas dirigidas a la Academia.

Con este resultado, Arruabarrena logró su primer triunfo ante este rival desde el inicio de su gestión.

En tanto, Valencia fue estandarte de la producción ofensiva, ya que convirtió los tres tantos que revirtieron el marcador y permitieron la victoria de su equipo.

La eliminatoria del conjunto académico dejó a Boca entre los cuatro mejores del torneo federal, instancia en la que deberá enfrentarse con Banfield por un lugar en la final.



