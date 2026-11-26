La Liga Profesional oficializó el cronograma definitivo para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y confirmó una modificación clave para el cruce entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El encuentro, originalmente pautado en un esquema preliminar para las 22:00, finalmente se disputará el domingo 29 de noviembre a las 20:30 en La Bombonera, con arbitraje de Darío Herrera y Germán Delfino en el VAR.

Tras superar sus respectivos compromisos de octavos -el Lobo venció 4-2 a Newell's y el Xeneize hizo lo propio por 2-0 ante Independiente Rivadavia-, ambos equipos aguardan por un duelo decisivo que sufrió ajustes junto al resto de la grilla dominical.

El cronograma completo de cuartos de final

Para ordenar la agenda televisiva y operativa del fin de semana —que incluye la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras el sábado a las 17:00 en Montevideo, y el amistoso de la Selección Argentina femenina frente a Alemania el domingo a las 20:15—, la organización fijó los siguientes días y horarios:

Sábado 28 de noviembre

20:00: Vélez vs. Independiente (Árbitro: Facundo Tello)

22:00: Instituto vs. River Plate (Árbitro: Nazareno Arasa)

Domingo 29 de noviembre

17:00: Rosario Central vs. Barracas Central (Árbitro: Pablo Dóvalo)

20:30: Boca Juniors vs. Gimnasia LP (Árbitro: Darío Herrera).

Con el adelanto en el turno de Arroyito (de las 17:45 previstas inicialmente a las 17:00), se liberó el margen necesario para que el encuentro en el estadio Alberto J. Armando comience noventa minutos antes de lo estipulado en el borrador original.

Los ganadores de estas cuatro llaves avanzarán a las semifinales del certamen, paso previo a la gran final programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.