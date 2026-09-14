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EL ENTRENADOR PINCHA DEFINE AL SOCIO DE EZEQUIEL PIOVI

Estudiantes vs Corinthians: la inclusión de Elías, una variante que analiza el DT

¿Mayor contención o mantener el esquema? La duda de Medina para el miércoles, luego de la buena aparición del volante

Medina quedó conforme con la actuación de Jalil Elías / @Edelp

Por Redacción

Estudiantes volvió a activar el modo Copa Libertadores. Tras el triunfo frente a Platense, el plantel albirrojo ya piensa exclusivamente en Corinthians. De cara al duelo decisivo del miércoles en San Pablo, Alexander Medina ajusta los últimos detalles y mantiene una duda central en el mediocampo: reforzar la contención con Piovi y Elías o conservar el esquema compuesto por Rodríguez, Piovi y Castro.

El partido del sábado generó algunos interrogantes para el entrenador con respecto a la conformación del equipo, sobre todo en la zona media. En este sentido, tras la correcta presentación de Jalil Elías frente al Calamar, el DT analiza la posibilidad de realizar una variante en dicho sector.

Si bien ante Platense Medina debió recurrir a varios de sus habituales titulares en el complemento para lograr el triunfo en los minutos finales, el Cacique quedó conforme con el rendimiento del Turco. “Jalil tuvo un rendimiento bueno a pesar de los pocos días que lleva, se adaptó rápido al club. Uno lo larga a la cancha tratando de que su experiencia le aporte al equipo”, sostuvo el propio técnico sobre la actuación del volante, dejando en claro que el ex San Lorenzo corre con chances dentro de su consideración.

El cuerpo técnico deberá definir qué idea de juego pretende para la mitad de la cancha: mayor contención con dos volantes centrales, o mantener a Keki como tapón y darle mayor libertad a Castro y Rodríguez para moverse por las bandas.

En este sentido, el principal enigma pasa por saber si el Turco o Pucho ocuparán ese lugar. Medina todavía no tiene definida esa cuestión y la decisión también estará atada al planteo que prepare el cuerpo técnico para enfrentar al Timao, teniendo en cuenta que la serie se definirá en tierras paulistas.

Por su parte, el plantel regresó a las prácticas ayer por la mañana y hoy tendrá una nueva sesión en el Country Club de City Bell, donde Medina comenzará a definir la estructura inicial. Todo indica que repetirá gran parte del armado que utilizó en el primer partido de los cuartos de final.

El entrenador hablará este mediodía en conferencia de prensa, luego de la práctica, donde dará mayores definiciones con respecto al equipo que utilizará pasado mañana.

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