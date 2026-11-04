La muerte de Jesús de Miguel: "Un golpe en el pecho puede provocar paro cardíaco"

A raíz de la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, quien presentó un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque durante un partido de la Liga Española de fútbol, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) recordó la importancia de estar preparados para responder ante una emergencia. Advirtió además que "la información pública disponible no permite confirmar el mecanismo del paro ni establecer la causa exacta de las complicaciones neurológicas comunicadas".

Una de las posibles consecuencias, según el organismo, es la commotio cordis o conmoción cardíaca. Explicó que se trata de un fenómeno infrecuente en el que un impacto sobre la región del corazón, si coincide con un instante especialmente vulnerable de su actividad eléctrica, puede desencadenar una fibrilación ventricular: una arritmia que impide que el corazón bombee sangre de manera efectiva y provoca un paro cardíaco.

"Puede ocurrir en personas con un corazón sano. No depende únicamente de la fuerza del golpe: también importan el lugar del impacto y el momento exacto del ciclo cardíaco en que se produce", manifestaron. Sin embargo, no todo paro después de un traumatismo es una commotio cordis. Un golpe puede causar una contusión del músculo cardíaco, con alteraciones del ritmo o de su capacidad de contracción.

En traumatismos graves también pueden producirse lesiones de las válvulas o de las paredes del corazón, y acumulación de sangre a su alrededor que dificulte su funcionamiento. Determinar la causa requiere una evaluación médica específica.

Por qué pueden aparecer complicaciones neurológicas

Los expertos sostienen que durante un paro cardíaco se interrumpe la circulación efectiva y el cerebro deja de recibir suficiente sangre y oxígeno. Esto puede provocar una lesión cerebral hipóxico-isquémica. Aunque se logre recuperar el pulso, el daño iniciado durante el paro puede persistir y agravarse por los procesos que acompañan al restablecimiento de la circulación.

La lesión neurológica es una complicación relevante del paro cardíaco, pero no es inevitable. "Su gravedad depende, entre otros factores, del tiempo sin circulación, de la rapidez y calidad de la RCP y de la recuperación de una circulación adecuada", explican desde la FAC. Y agrega que "no existe una frecuencia única aplicable a todos los casos. En una colisión también debe evaluarse la posibilidad de un traumatismo cerebral asociado: no corresponde atribuir el deterioro de un paciente a una causa específica sin conocer sus estudios y evolución".

El caso Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel, atacante de 30 años perteneciente al Club Deportivo Tenerife, a raíz de un violento choque con el arquero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División de ese país, causó una enorme conmoción. Como se informó, el delantero murió tras permanecer internado en el área de terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria a raíz de un grave traumatismo torácico.

El trágico incidente tuvo lugar sobre el final del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción en mitad de la cancha, De Miguel intentaba bajar el balón cuando el arquero rival, Jesús Owono, salió a rechazar y embistió de lleno con su rodilla el pecho del delantero.

El fuerte impacto dejó al futbolista tendido sobre el césped sin reacción, provocándole un paro cardiorrespiratorio del que logró ser reanimado inicialmente por los médicos sobre el terreno de juego. Ante la gravedad del cuadro, el árbitro principal determinó la suspensión formal a los 108 minutos para agilizar la entrada de la ambulancia. El atacante fue evacuado -bajo una emotiva ovación de los simpatizantes- hacia el centro médico, donde finalmente se constató su deceso en las primeras horas del martes.

A través de sus canales institucionales, la entidad blanquiazul exteriorizó su desolación: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (…) de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”.