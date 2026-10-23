La reacción de Flavio Azzaro tras la clasificación a la final de Estudiantes: "Dios mío, me destroza"

La histórica clasificación de Estudiantes en la Copa Libertadores generó repercusiones de todo tipo en el ambiente del fútbol argentino. Uno de los periodistas más efusivos tras la eliminación de Flamengo fue Flavio Azzaro, quien aprovechó su espacio en el canal AZZ para lanzar fuertes críticas hacia el plantel carioca y evidenciar su descontento por el éxito del conjunto Pincha. "Me destroza. Me destroza que Estudiantes juegue la final de la Libertadores", confesó el conductor con un fuerte malestar.

En el marco de su catarsis, el conductor apuntó contra el nivel de los brasileños en el mítico estadio Maracaná y menospreció el estilo de juego del gigante sudamericano. "No puedo creer lo de Flamengo. Fulbito total. La amargura", sentenció ante las cámaras.

Asimismo, hizo hincapié en la supuesta suerte del Pincha durante el desarrollo del encuentro, con una referencia puntual a los rebotes que favorecieron a los atacantes visitantes. "¡Tanto or*! Le pegó dos veces Cetré y va de vuelta", exclamó con profunda indignación.

Por último, Azzaro reservó sus palabras más severas para los futbolistas de renombre internacional que fallaron sus ejecuciones en la definición desde los doce pasos. El comunicador fulminó a los ejecutantes locales por sus flojas definiciones ante el arquero Fernando Muslera.

"Ese Jorginho, ¡nominado al Balón de Oro! Mi tía con las Reef patea mejor los penales", ironizó sin ningún tipo de filtro. Para concluir su fuerte descargo, liquidó al mediocampista ofensivo de la selección brasileña con una frase lapidaria. "Y Paquetá es un paquete. Nunca lo vi jugar bien", remató.