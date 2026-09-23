Objetivo Central: con Tomás Palacios, el Cacique define los once

A puertas cerradas, el plantel de Alexander Medina sin tiempo que perder comenzó a preparar el duelo que pondrá en juego la Supercopa Internacional frente a Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Buscando dejar atrás el traspié ante Lanús, el DT albirrojo se tomará las próximas horas para comenzar a darle forma a los once nombres que irán por la obtención de la estrella 17 del Pincha.

Sin Tomás Palacios, que se sumó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza de la Selección Argentina tras su segunda convocatoria a la albiceleste, Estudiantes ya fijó coordenadas con destino al choque con el Canalla.

Para el enfrentamiento con los dirigidos por Jorge Almirón, pese a la pesada seguidilla de partidos, el Cacique se inclinaría por poner lo mejor que tiene a disposición en su plantel.

Con Fernando Muslera en el arco, la defensa sería la misma que obtuvo la clasificación a semifinales de Copa Libertadores, con Eros Mancuso en el lateral derecho, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios, que será licenciado de la plantilla de Lionel Scaloni para poder estar en la final.

Pasando a la mitad de la cancha, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro conformaran el tridente.

En el frente de ataque, sin Joaquín Correa con una lesión muscular grado 2 sufrida ante Corinthians y con la confirmación en conferencia de prensa del propio técnico pincharrata de que Tiago Palacios no estará a disposición para sumar minutos en suelo santiagueño, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo dirán presentes, pero la incógnita pasa por si el otro lugar será del tridente ofensivo lo ocupará Fabricio Pérez o Edwuin Cetré, que ingresó en la derrota ante el Granate y dejó una buena impresión en el cuerpo técnico.

De esta manera, con el paso de la semana, en el hermetismo del Country Club de City Bell, el DT pincharrata continuará adelante con la planificación táctica para ir en busca de su primer título ocupando el banco de Estudiantes y lo que significaría también la obtención de su segunda Supercopa Internacional, la cual ya supo levantar con Talleres.

Todavía queda camino por delante y la cuestión central parece pasar por quien será el tercer hombre en la ofensiva del equipo. Si Fabricio Pérez se sostendrá entre los once como lo hizo ante Lanús o si Edwuin Cetré ganará la pulseada para ocupar la banda izquierda del ataque de Medina.