Por otro golpe: el Lobo visita al Bicho para seguir creciendo

Gimnasia quiere extender su buen momento tras dos victorias consecutivas cuando esta tarde desde las 17.00 visite a Argentinos Juniors, encumbrado en el Grupo B y uno de los mejores equipos de la tabla anual. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, será dirigido por Sebastián Martínez con la asistencia de Sebastián Habib en el VAR y tendrá televisación por TNT Sports. Además, como siempre, transmitirá por radio La Redonda.

El Lobo se recuperó de tres derrotas consecutivas y llega a este partido tras derrotar a Central en Rosario y a Tigre en el Bosque. La goleada sufrida ante Estudiantes y la eliminación de la Copa Argentina por penales ante Deportivo Riestra parecían abrir un panorama oscuro para el Lobo, pero con personalidad Ariel Pereyra y sus jugadores reencausaron la campaña, la mejor en los últimos años para el Lobo, que se encuentra tercero en el Grupo B y comenzó la novena fecha en el quinto puesto de la tabla anual.

El buen momento del equipo puede ser una explicación para que Ariel Pereyra repita la formación, que será la misma de los partidos ante Rosario Central y Tigre. Bautista Barros Schelotto aprovechó su oportunidad y se quedó -por ahora- con el lateral derecho que era de Alexis Steimbach, mientras que las bandas son de Lucas Janson y Maximiliano Zalazar, que entraron bien en la derrota 2-3 en el Bsoque ante Gimnasia de Mendoza y ya no salieron del once titular.

Más allá del equipo inicial, el Pata repetirá también el banco de suplentes. Los citados para el encuentro de esta tarde son Julián Kadijevic, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Matías Melluso, Augusto Max, Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Juan José Pérez, Franco Torres, Manuel Panaro, Marcelo Torres y Agustín Colazo.

La última victoria en La Paternal fue el 4-2 de 2023. Lescano (2), Mammini y F. Torres, los goles

Con el salto de calidad que le brindan la conducción de Ignacio Fernández y la presencia de Nacho Miramón, Gimnasia acumula 41 puntos en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y con expectativa de pelear por un lugar en la Libertadores 2027. Para mantenerse en esa pelea, buscará la victoria en una cancha en la que Argentinos Juniors no pierde desde hace 27 partidos, con 20 triunfos y 7 empates.

El Bicho viene de igualar sin goles en su visita a Barracas Central, pero ese punto le permite seguir siendo el único líder de la Zona B con 17 unidades por encima de Sarmiento y Gimnasia. La victoria de Independiente Rivadavia sobre Aldosivi lo dejó en el segundo puesto de la tabla anual que también brinda un título oficial en esta temporada.

El equipo dirigido por Nicolás Diez deberá adaptarse a la dura pérdida de Alan Lescano, el eje del ataque. El futbolista de 24 años fue vendido a Vasco da Gama y se suma a la baja de Federico Fattori, recientemente transferido a Talleres. Ambos jugados eran gran parte del punto fuerte del equipo, una mitad de la cancha armada para manejar los tiempos de los partidos.

Para el Lobo- que ganó en esa cancha en 2023 en el partido que abrió la puerta a la venta de Lescano- es un partido que puede ser una bisagra para que el equipo siga tomando confianza para el tramo final de la temporada.