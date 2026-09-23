Se juega el clasico de Reserva en el Bosque

Esta tarde desde las 15.00 se disputará una nueva edición del clásico de Reserva, en el que Gimnasia será local ante Estudiantes. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo a puertas cerradas, será dirigido por Fabricio de la Cruz y contará con transmisión vía streaming a través de la plataforma de la Liga Profesional, lpfplay.com.

Lamentablemente, las cuestiones organizativas privarán a los hinchas triperos de un buen partido, ya que se enfrentarán dos equipos con buena actualidad en el Torneo Proyección Clausura, en el que ambos pugnan por ingresar en los cuatro primeros lugares de cada zona para disputar los playoffs por la definición del título.

Gimnasia llega al encuentro a esta nueva edición del clásico luego de derrotar 2-0 a San Lorenzo que le permitió acceder a la sexta ubicación del Grupo B con 13 puntos.

Estudiantes, por su parte, viene de una sorpresiva derrota ante su homónimo de Río Cuarto por 1 a 0 tras una salida desafortunada desde el fondo que terminó en un autogol, pero se encuentra en zona de clasificación a los playoffs ya que acumula 17 unidades y ocupa la cuarta colocación en el Grupo A.

En principio, el Lobo tendrá algunas modificaciones en relación al equipo que venció al Ciclón, ya que -si bien el entrenador Hernán Lisi no confirmó el equipo- Julián Kadijevic, Facundo di Biasi y Santiago Villarreal fueron titulares la semana pasada pero no están en la nómina de citados para el clásico. Máximo Cabrera se perfila para ser el arquero, Joel González jugaría como volante central y Lautaro Napolitano integraría el terceto ofensivo detrás del referente de área, Francisco Ballesteros.

El resto de los convocados por el entrenador albiazul son Patricio Schroeder, Lautaro Cenizo, Axel Ledesma, Vicente Spinetti, Buatista Soulas, Francesco Paradela,Bautista Panaro, Tomás Rastelli y Gerónimo Kúgler.

En el Pincha, Jonatan Schunke citó a 21 futbolistas para visitar el Bosque, con las presencias de Máximo Desábato, Valente Pierani y Joaquín Pereyra, quienes habitualmente entrenan con el plantel profesional y bajaron a la Reserva para disputar este clásico.

Quienes completan la nómina e integrarán -en principio- el banco de suplentes son Martino Botti, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Juan Caggiano, Jorge Georgieff, Thiago González, Leandro Alcaraz, Joaquín Villar, Thiago Serrano y Francisco Silveti. Franco Domínguez Ávila no estará disponible por su participación en los juegos Suramericanos en la Selección Argentina en Rosario.

Justamente Domínguez Ávila fue el autor del tanto albirrojo en la victoria por 1 a 0 el pasado 22 de abril en el último derbi de la divisional. En ese encuentro, el Pincha logró la victoria en el Country de City Bell gracias al penal que el arquero Rodrigo Borzone le atajó a Jorge de Asís, el goleador albiazul hoy cedido al Levante de la Liga española.

La última victoria albiazul en un clásico de Reserva fue el 6 de junio de 2022, cuando por la primera fecha del campeonato Gimansia se impuso 2 a 0 en el Bosque con goles de Alan Lescano y Valentín Peñalva.