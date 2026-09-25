Será local en UNO: así será la distribución

Estudiantes, se confirmó ayer, podrá hacer las veces de local en su estadio en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Flamengo, cuyos hinchas tendrán a disposición 4 mil lugares tal como indica el reglamento. Se definió ayer en Asunción luego de la reunión de antesala que organiza la Conmebol.

La distribución de los hinchas de Flamengo será de la siguiente manera: 2 mil hinchas ocuparán el codo visitante como en todos los partidos con ingreso por el portón correspondiente y gastronomía y baños. Pero en esta oportunidad habrá otro sector de 2 mil más (será movible de acuerdo a la cantidad de entradas que se vendan en la previa) que se ubicarán en los sectores G y H de la platea de 115.

Para que ingrese esa cantidad de gente la dirigencia ya tiene el aval de Conmebol para retirar las butacas de dicha platea y de esta manera los hinchas podrán ingresar sin problemas pero no estarán comunicados con los que se ubiquen en el codo. Usarán puestos gastronómicos especiales y lo mismo los baños, que se habilitarán para los brasileños lo que se usan habitualmente en ese sector.

Cuando salgan a la venta los boletos primero se pondrán en visibilidad los del codo y una vez que se agoten esos 2000 se habilitarán los nuevos, que en el caso que no haya expendio serán ocupados por los hinchas locales.

Los sectores G y H son las dos franjas de butacas de esa platea, cercana a la calle 57. Se trata de una franja más angosta y otra un poco más amplia. El Pincha perdería unos 1.500 lugares no tantos como se pensaba inicialmente. Al lado se colocará una división de alambrado y rejas para que el “pulmón” se instale del lado de la parcialidad visitante.

En tanto días atrás la Conmebol le avisó a Estudiantes que no le permitieá colocar tribunas tubulares debajo de la platea de calle 1. Si bien se buscó como antecedente lo sucedido en el Mundial de Clubes de Estados Unicos, no hubo caso. Por eso las entradas de protocolo que exige la organización serán distribuidas en diferentes sectores del estadio, muchos en la parte alta del edificio de avenida 1.