Todo agotado: Estudiantes hará explotar UNO para la semi ante Flamengo

Estudiantes anunció lo que se preveía: los hinchas agotaron las entradas para el partido del próximo jueves 15 de octubre en UNO, donde recibirá a Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2026. Esta mañana desde el club dieron al noticia y ya no quedan tickets para presenciar este momento histórico, donde el Pincha vuelve a esta instancia que jugó por última vez en 2009, cuando fue campeón.

"¡Entradas agotadas para la primera semifinal de CONMEBOL Libertadores! ¡Nos vemos el jueves!", escribió Estudiantes en sus redes sociales. Por otro lado se supo en las últimas horas que la parcialidad del Mengao sólo adquirió 1.400 entradas de las 4.000 disponibles.

Cabe recordar que Estudiantes fue obligado a modificar la logística en cuanto a las ubicaciones que habitualmente suele ocupar la parcialidad albirroja para no tener que mudar la localía. Desde el Pincha inicialmente pusieron el codo junto a la tribuna popular de 57, el cual en los partidos de Libertadores suele ocupar el público visitante, pero además debieron sumar parte de la platea de 115, donde se retiraron butacas para llegar a las 4000 localidades exigidas por CONMEBOL para estas instancias a nivel continental.

Sin embargo, hasta el momento la “torcida” del Fla adquirió un número muy lejano al inicial y que, de mantenerse esta tendencia, no implicaría que los hinchas brasileños deban ubicarse por fuera del codo que ocuparon en las anteriores ocasiones. Por eso, desde el Pincha están a la expectativa, ya que en el caso de que desde la institución de Rio de Janeiro no superen las 2000 localidades vendidas, la parcialidad flamenguista se ubicaría únicamente en el habitual sector destinado a los visitantes y la zona que por el momento se encuentra sin butacas sería utilizada como pulmón de seguridad, mientras que el sector G podría ser ocupado por hinchas de Estudiantes, por lo que se volvería a abrir el expendio.

Esta cuestión se definirá en las próximas horas y de mantenerse esta tendencia de venta por parte de los cariocas, sería una gran noticia para los fanáticos del León que ya agotaron las entradas disponibles para este partido que nadie quiere perderse.

Por otro lado, desde los encargados de la organización en cada recibimiento en UNO se planea una gran bienvenida para el equipo de Alexander Medina que se ajustará a las medidas solicitadas desde CONMEBOL, para que no haya ninguna sanción para el club. El recibimiento incluiría fuegos artificiales en las afuera del estadio albirrojo para darle color antes del comienzo del choque copero de semifinales, instancia que el Pincha volverá a disputar tras diecisiete años.