Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Lanús

6

EZEQUIEL PIOVI

Hoy es un jugador que no tiene reemplazo. Maneja los tiempos y aporta pases profundos para romper líneas y poner a sus compañeros en ataque. Por algo el Cacique lo sacó con el partido casi definido. Lo cuidó para las dos “finales” contra Central y Platense. Lo reemplazó Jalil Elías pero no está a la altura en rendimiento.

4

BENEDETTI FUE UN PUNTO BAJO Y PREOCUPA A FUTURO

Gastón Benedetti fue el jugador más bajo en la derrota ante Lanús porque le desbordaron en el 1-0 y cometió el penal del 2-0. Será titular en la ida ante Flamengo y debe mejorar.

5

RAMÍREZ, ESTA VEZ, NO PERJUDICÓ A ESTUDIANTES

Había tenido un partido malísimo ante Barraca pero anoche estuvo correcto y bien secundado por el VAR. La única duda fue el penal pero no dudó. Debió expulsar a Marcich.

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Néstor F. Muslera (5)

Dejó dudas en el primer gol de Lanús porque salió tarde y quedó a mitad de camino. En el penal nada pudo hacer. Lanús llegó dos veces,

Eric Meza (5)

Fue muy importante en ataque pero la superioridad en velocidad y numérica no la pudo trasladar en goles. Terminó mal esas jugadas. Dejó la marca en el primer gol.

Santiago Núñez (5)

Falló en el primer gol de Lanús porque le ganò Salvio de cabeza a sus espaldas. Después empujó pero no pudo hacer demasiado.

Leandro González Pirez (6)

Fue amonestado en el primer tiempo. Tampoco dio seguridad en un equipo que jugó muy adelantado. Tuvo su premio en el final.

Gastón Benedetti (4)

Una noche para el olvido porque Lanús le ganó mucho la espalda y encima cometió un penal inocente que puso el partido 2-0.

Ezequiel Piovi (6)

Es el mejor jugador de Estudiantes en la mirad de cancha. Con el partido casi perdido el Cacique debió haberlo sacado antes porque no tiene reemplazo.

Gabriel Neves (5)

Algunos buenos pases filtrados pero nada más. No se pudo poner el equipo al hombro

Fabricio Pérez (6)

El jugador más peligroso de mitad de cancha para adelanre, pero si hubiera marcado algún gol era la figura de su equipo. Erró demasiado.

Alexis Castro (5)

No fue tan buena su participación como en Brasil, pero siempre que se asoció elaboró buenas jugadas para su equipo. También le faltó el gol, como a todo el equipo.

Joaquín Tobio Burgos (5)

El equipo lo necesitaba mucho pero apareció poco. Eso sí, cada vez que entró en acción tuvo remates cruzados desde afuera del área fueron peligrsos. Mal en la pelota paada.

Adolfo Gaich (5)

Erró un gol increíble en el primer tiempo, con pelota dominada y el arco libre. La estrelló en el palo. Rebotó bien pero no tuvo gol, su tarea. También erró de cabeza.

INGRESARON

Ewuin Cetré (4)

No hizo diferencia y manejó mal la pelota parada.

Baltazar Rodríguez (5)

En sintonía con el equipo. No pudo ser el salvador.

Guido Carrillo (5)

Ya estaba perdido el partido cuando entró.

Jalil Elías (5)

Entró en el final.

PROMEDIO: 5,08