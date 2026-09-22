El Pincha, otra vez con la pólvora mojada

La falta de eficacia volvió a condenar a Estudiantes. Y no es la primera vez que le sucede en el torneo doméstico. En un partido en el que generó situaciones suficientes para llevarse algo de La Fortaleza, el equipo dirigido Alexander Medina cayó 2-1 ante Lanús y dejó pasar una buena oportunidad de seguir sumando en el Clausura.

El Pincha fue protagonista durante largos pasajes del encuentro, pero pagó caro sus errores defensivos y la falta de contundencia en el área rival.

El Granate, en cambio, golpeó en los momentos justos y terminó quedándose con un triunfo que sufrió hasta el último minuto.

Estudiantes tomó la iniciativa desde el arranque y rápidamente dejó en claro cuáles eran sus intenciones. Antes de los diez minutos ya había generado dos situaciones muy claras para abrir el marcador: primero con Fabricio Pérez y luego con Adolfo Gaich.

Sin embargo, la falta de precisión volvió a aparecer en los metros finales y el dominio no pudo reflejarse en el resultado.

Cuando parecía que el conjunto albirrojo estaba más cerca del gol que su rival, llegó el primer golpe de la noche. Lanús, que hasta ese momento tenía dificultades para progresar en el juego, aprovechó una serie de desatenciones defensivas y encontró la ventaja a través de Lobos.

Tras un centro al área, ni Meza ni Núñez lograron despejar y, ante una salida dubitativa de Muslera, el juvenil conectó para marcar el 1-0 y celebrar su primer gol en la máxima categoría.

Lejos de caerse anímicamente, el equipo albirrojo siguió buscando. No obstante, la ansiedad comenzó a jugar su partido. Pérez sintió el impacto de las ocasiones desperdiciadas y perdió claridad en la toma de decisiones; mientras que el Granate encontró espacios para lastimar cada vez que recuperó la pelota, principalmente por el sector izquierdo de la defensa visitante.

El complemento comenzó con un Lanús más cómodo, aunque con el correr de los minutos Estudiantes volvió a recuperar terreno. Fabricio Pérez contó con una nueva oportunidad para igualar y luego Joaquín Tobio Burgos estuvo cerca con un remate que pasó a centímetros del palo. El empate parecía estar al caer, pero una vez más el fútbol le tenía preparada otra historia al Pincha.

De acuerdo a las estadísticas, el Pincha ganó 1 de las últimas 14 visitas a la Fortaleza

En una jugada que dejó dudas y generó protestas, Benedetti cometió una infracción sobre Besozzi dentro del área y el árbitro sancionó penal para el conjunto local. Salvio tomó la responsabilidad y, con un remate potente, puso el 2-0 para Lanús.

Obligado por el resultado, Medina movió el banco e intentó darle más peso ofensivo al equipo. Ingresaron Rodríguez y Cetré, mientras que más tarde Carrillo se sumó a Gaich para conformar una doble referencia de área. Elías también entró en el mediocampo para aportar energía y recuperación.

A pesar de la desventaja, Estudiantes nunca dejó de insistir. Generó situaciones por diferentes vías y volvió a arrinconar a Lanús contra su propio arco.

Gaich tuvo una de las más claras con un cabezazo que pasó muy cerca y el local comenzó a sentir el desgaste.

De tanto empujar, el descuento finalmente llegó. Leandro González Pirez aprovechó una pelota suelta dentro del área y puso el 2-1 cuando todavía quedaban algunos minutos por jugar.

A partir de allí, el encuentro se transformó en un monólogo albirrojo. Estudiantes adelantó todas sus líneas, llenó el área de centros y obligó a Lanús a defender cada metro de terreno.

La igualdad estuvo realmente cerca. Entre rebotes, centros cruzados y pelotas detenidas, el Pincha generó más de una situación para rescatar un punto. Sin embargo, la falta de puntería y la resistencia defensiva del Granate terminaron inclinando la balanza.

El pitazo final encontró a Estudiantes buscando el empate con desesperación y a Lanús celebrando un triunfo construido sobre la eficacia.

El equipo del Cacique Medina se quedó con las manos vacías, aunque también con la sensación de que hizo méritos suficientes para llevarse mucho más de lo que terminó obteniendo. De esta manera, a pocos días de la definición por un nuevo título, y luego de lo que fue la histórica clasificación en Brasil, el Pincha deberá afinar la definición en campo rival, para bordarle una nueva estrella al escudo el sábado ante Rosario Central en Santiago del Estero.

CINCO Derrotas como visitante en el torneo. Es su peor performance en el Clausura después de muchos años. Perdió todos los partidos que jugó: Boca, Riestra, Sarmiento, Vélez y anoche. Está claro que muchos partidos no los mereció perder pero los perdió. Derrotas como visitante en el torneo. Es su peor performance en el Clausura después de muchos años. Perdió todos los partidos que jugó: Boca, Riestra, Sarmiento, Vélez y anoche. Está claro que muchos partidos no los mereció perder pero los perdió.