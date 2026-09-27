El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes: "Es un orgullo, gracias por el compromiso"

Juan Sebastián Verón volvió a pronunciarse después de la polémica final de la Supercopa Internacional que Estudiantes perdió 3-1 ante Rosario Central. Esta vez, el presidente del Pincha puso el foco en lo ocurrido con los hinchas al finalizar el partido y difundió un video en sus redes sociales para mostrar parte del operativo policial en Santiago del Estero.

Bajo la frase “Así trataron a nuestra gente”, Verón compartió imágenes en las que se observa el momento en que los simpatizantes albirrojos intentaban retirarse del estadio Madre de Ciudades para dirigirse hacia los micros que los trasladarían de regreso a La Plata.

Según denunciaron los propios hinchas, durante la desconcentración hubo utilización de gas pimienta y balas de goma por parte de efectivos policiales. Los testimonios recogidos durante la noche describieron momentos de tensión mientras los simpatizantes intentaban subir a los colectivos.

"Es un orgullo gracias a todos por el compromiso de corazón", finalizó en el video que se difundió esta mañana de domingo por redes sociales.

El episodio se produjo después de una jornada que ya había comenzado con complicaciones para la parcialidad de Estudiantes. Los micros que trasladaron a los hinchas desde La Plata atravesaron numerosas demoras y controles durante el viaje hacia Santiago del Estero. De acuerdo con el relevamiento realizado por EL DÍA, algunos simpatizantes llegaron al estadio cuando el partido ya había comenzado.

VIDEO: EL MENSAJE DE HOY DOMINGO POR PARTE DE VERÓN A LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES

Una jornada cargada de tensión

La situación con los hinchas se sumó al clima que se había generado durante toda la final. Antes del encuentro también se habían registrado momentos de tensión en las inmediaciones del estadio, mientras que durante el partido hubo fuertes cuestionamientos al arbitraje de Darío Herrera.

Verón había utilizado sus redes sociales durante el encuentro para cuestionar el trato recibido por los simpatizantes y también la decisión arbitral que derivó en el penal para Rosario Central.

Después del partido, además, el dirigente ingresó al campo de juego y tuvo un cruce con Herrera. Consultado posteriormente por lo ocurrido, respondió con ironía que había ido a felicitar al árbitro y sostuvo que había "algo más en el medio" que llevó el partido a terminar de esa manera.

La derrota por 3-1 y la consagración de Rosario Central quedaron así atravesadas por un cierre conflictivo, tanto dentro como fuera del estadio. Ahora, el video difundido por Verón volvió a poner en el centro de la escena el operativo de seguridad y las denuncias realizadas por los hinchas de Estudiantes tras una jornada marcada por la tensión.