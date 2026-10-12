Confirman que la operación del papa León XIV será mañana

El papa León XIV será operado mañana en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, según se informó hoy de manera oficial.

El Sumo Pontífice tuvo este lunes una jornada completa de reuniones, audiencias y citas y parecía estar en buena forma. León, de 71 años, presidió una audiencia con miembros de una organización benéfica con sede en Roma, el Circolo San Pietro, y recibió una donación de ellos. Habló con una voz fuerte y clara, elogiando su servicio y sacrificio. La multitud le dio un estruendoso aplauso después.

El Papa reveló el hallazgo durante su oración del mediodía del domingo y señaló que seguiría el consejo de los médicos para extirpar el nódulo "en los próximos días". El Vaticano informó hoy que la cirugía este martes y estimó una convalecencia de una semana.

La actividad en el Vaticano transcurrió con normalidad el lunes: León presidió seis audiencias privadas con el jefe de los capellanes militares de Estados Unidos, el arzobispo Timothy Broglio, y la reunión del San Pietro. También realizó tres nombramientos, y el Vaticano difundió una carta que había escrito al decano saliente del Colegio de Cardenales, agradeciéndole por su servicio. La carta estaba firmada el domingo.

Por la tarde, se esperaba que se reincorporara a una conferencia de una semana que él convocó sobre el acompañamiento pastoral a las familias.

La cirugía de León es el primer gran evento de salud de sus 17 meses de pontificado. Fue significativo porque el propio Papa dio a conocer la noticia, quizá de la manera más pública posible: al final de su bendición del mediodía del domingo, en la plaza de San Pedro, con miles de personas presentes.