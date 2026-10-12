De qué se trata la operación a León XIV y que riesgos puede tener

La lesión pulmonar que obliga a una intervención del papa León XIV tendría tres milímetros de diámetro y fue detectada durante controles médicos recientes. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la hospitalización posterior se extendería aproximadamente siete días, aunque no se dieron detalles sobre la técnica quirúrgica ni sobre la ubicación precisa del nódulo.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación que aparece en el tejido del pulmón y puede tener causas benignas o malignas, por lo que su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer. Se verá con la biopsia.

La neumonóloga Ana María Putruele, ex efa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que el riesgo se determina a partir del tamaño, los bordes, la densidad y la evolución de la lesión, además de los antecedentes clínicos del paciente. También se analiza si existen estudios anteriores que permitan establecer desde cuándo está presente y si experimentó cambios.

En cuanto a los riesgos de la operación, la información disponible no permite determinar la complejidad específica del procedimiento ni anticipar su resultado. Putruele señaló que, en general, el pronóstico de las lesiones pequeñas suele ser favorable, aunque depende de sus características y de un eventual diagnóstico definitivo.

La especialista también manifestó sus dudas sobre la posibilidad de extirpar una lesión de apenas tres milímetros, debido a su reducido tamaño.

La decisión de operar a León XIV responde a la recomendación de su equipo médico, pero el Vaticano no difundió información suficiente para establecer si existe sospecha de malignidad ni para precisar los riesgos particulares de la cirugía.

La evolución posterior a la operación y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer el diagnóstico y establecer si el episodio tendrá consecuencias sobre sus próximas actividades.

Más opiniones médicas

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) y que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o el abdomen, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. A menudo, las exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con una prueba de detección de cáncer de pulmón.

“Los nódulos pulmonares son bastante comunes y a menudo son benignos, pero los nódulos benignos y cancerosos pueden tener un aspecto similar en las imágenes”, explicó el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.

“Cuando existe suficiente preocupación, y cuando es seguro hacerlo en función de la ubicación del nódulo y la salud general del paciente, la extirpación quirúrgica puede proporcionar un diagnóstico definitivo”, señaló Liu.

Si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico es “excelente” dado que se habrá extirpado en una etapa temprana y la cirugía por sí sola podría ser todo lo que León XIV necesite en términos de tratamiento, indicó en una entrevista. “A menudo puede ser una bendición disfrazada extirpar ese cáncer antes de que tenga la oportunidad de crecer o de propagarse”, dijo Liu.

El papa estadounidense no tiene problemas de salud conocidos y es físicamente activo. Juega partidos semanales de tenis y nada en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo.

El doctor Dionysis Papadatos-Pastos, oncólogo y especialista en cáncer de pulmón de The London Clinic, subrayó que un hallazgo incidental de un nódulo pulmonar no significa cáncer de pulmón. Y, de hecho, “un nódulo bien circunscrito sí sugiere que es menos probable que sea cáncer”. Pero apuntó que el cáncer era posible y que el principal imperativo es investigar.

“Lo peor que se puede hacer es ignorar un nódulo pulmonar”, sostuvo en una entrevista.

Liu, el oncólogo de Georgetown, aseveró que la extirpación quirúrgica en un caso así era lo habitual, especialmente para alguien que por lo demás goza de buena salud y si el nódulo está en una ubicación de fácil acceso. Una biopsia con aguja de un nódulo pulmonar puede ser difícil y puede no proporcionar a los médicos suficiente información, dijo.

“En estos casos, la cirugía en sí, aunque pueda parecer dramática, a menudo es muy segura, muy sencilla y con una recuperación rápida”, aseguró. Añadió que León debería estar en buena forma para viajar a América Latina salvo que haya complicaciones.

El doctor Massimo Di Maio, presidente de la Asociación Italiana de Oncología Médica, declaró que será importante determinar si el nódulo es benigno o maligno y, si es maligno, si se ha propagado. Cuando la enfermedad se detecta en una etapa temprana, “el objetivo… es curativo”, añadió.

Dependiendo de lo que se encuentre, los posibles tratamientos pueden incluir quimioterapia y radioterapia, dijo Di Maio a la cadena privada italiana Sky TG24.

“Cuando hablamos de que algo está localizado, eso también puede referirse a la necesidad de establecer si la enfermedad está confinada a ese único sitio o si las exploraciones muestran signos de enfermedad en otras partes”, indicó. Enfatizó que no ha tratado al papa y que hablaba de la enfermedad en general.

“Estar en buena forma física y saludable es sin duda un punto de partida importante para sobrellevar lo mejor posible el tratamiento, incluida la cirugía”, añadió.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las pocas personas ajenas al Vaticano que visitaron a Francisco durante su larga hospitalización final, expresó su apoyo, y el del gobierno italiano, a León “mientras enfrenta este desafío en los próximos días”. En un comunicado, añadió que “la serenidad y calma con las que habló de ello” eran tranquilizadoras.

Se esperaba que León fuera tratado en el Hospital Gemelli de Roma, donde Francisco y otros pontífices antes que él fueron tratados y donde hay un apartamento especial para el papa. El domingo, no había señales evidentes de que el Papa ya hubiera sido ingresado.