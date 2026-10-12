Operan al papa León XIV: ¿Vendrá de visita a nuestro país?

El papa León XIV anunció sorpresivamente que se someterá a una intervención quirúrgica “en los próximos días” para extirpar un nódulo “localizado en el pulmón” que se ha detectado en un estadio temprano.

“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, aseguró el Papa, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, añadió en la plaza de San Pedro.

“La intervención ya está programada para los próximos días (posiblemente mañana martes dijeron fuentes vaticanas pero no hubo confirmación oficial)”, dijo el líder espiritual de los 1.400 millones de católicos del mundo semanas antes de una gira por América Latina, que incluirá Argentina.

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el Papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

Qué pasará con la gira

No han especificado si la intervención modificará la agenda internacional del pontífice estadounidense, que tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, pidió a los fieles rezar “por su pronta recuperación” y continuar “con mayor ánimo la preparación de su visita”.

La conferencia episcopal argentina también instó a los católicos a orar por León XIV antes de la cirujía y le deseó que “la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.

“Nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente”, escribió en X la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

También el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le deseó en X una “cirugía exitosa y una recuperación rápida y completa”. “Esperamos que pronto recupere la salud y las fuerzas”, añadió.

“Gracias por vuestras oraciones”

Antes de anunciar la operación, León XIV saludó al final del rezo del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes.

“Gracias por vuestras oraciones con motivo de la visita pastoral que realizaré a Perú“, declaró el Papa, dando a entender que el viaje se mantiene. Claro que dependerá de los resultados de la intervención quirúrgica y el tiempo de recuperación. Ni fuentes vaticanas ni oficiales de los tres países que visitará ni siquiera mencionaron la posibilidad de analizar una suspensiòn o postergación del viaje a Latinoamerica.

Robert Prevost nació en Chicago pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad.

En mayo de 2025 se convirtió en el primer papa estadounidense tras el fallecimiento de su predecesor argentino, Francisco, el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

Francisco pasó varias semanas en el hospital Gemelli de Roma, donde tradicionalmente acuden los papas para recibir tratamiento médico.

Más discreto que su predecesor, Robert Francis Prevost se ha impuesto como líder con un estilo propio. Alza la voz a favor de los migrantes y en contra de las guerras y ha advertido de los peligros de la inteligencia artificial.

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán en febrero, el Papa ha criticado una y otra vez este conflicto.

Condenó la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la república islámica. Trump arremetió contra el pontífice, a quien ha calificado de “débil frente a la delincuencia y pésimo en política exterior”, a lo que León XIV respondió diciendo que tenía el “deber moral de alzar la voz”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, salió entonces en su defensa y este domingo le expresó su “solidaridad personal, así como la del Gobierno italiano, ante la prueba a la que se enfrentará en los próximos días”.

“La serenidad y la tranquilidad con las que ha hablado de ello durante el ángelus de hoy nos tranquilizan”, añadió Meloni en un comunicado.

Primer alerta sobre su salud

Es el primer susto de salud para el papa León XIV tras dieciséis meses a un ritmo vertiginoso pese a que él intenta mantener un equilibrio con su vida privada.

Es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura. Por lo pronto, mañana no sería posible esa rutina. Todo indicaría que la operación sería este martes.