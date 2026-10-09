Navi Pilla, Premio Nobel de la Paz, chicaneó a Trump y Netanyahu la trató de "sectaria"

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó Navi Pillay tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz 2026. Además, la jurista nacida en Sudáfrica y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Navi Pillay, cuya carrera ha abarcado desde defender los derechos de Nelson Mandela hasta encabezar un panel que determinó que Israel cometió genocidio en Gaza, fue criticada por el propio rimer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Como se dijo, Pillay bromeó con el presidente de EE UU y su reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Núremberg y publicada en la red social X. Todo se dio en un contexto donde el año pasado Trump expresó que él se merecía ganar el premio Nobel de la Paz. Este le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien después de recibirlo le entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense, al considerar que él la merecía, sin recibir sin embargo su apoyo político a cambio.

La dura crítica de Netanyahu

Por su parte, Netanyahu criticó duramente a Navi Pillay, acusando a la jueza de ser una persona "sectaria" que "diaboliza a los judíos". "El Comité Nobel ha perdido su brújula moral. Ha entregado su máxima distinción a una sectaria" que contribuyó a la "diabolización de los judíos", consideró Netanyahu en la red social X.

Pillay dirigía el año pasado la comisión encargada por la ONU que acusó a Israel de estar cometiendo un "genocidio" en su reciente campaña militar en la Franja de Gaza.

De esta forma, su victoria es vista como un rechazo de alto perfil al presidente de Estados Unidos y al primer ministro israelí Netanyahu, quienes han rechazado las conclusiones de la comisión de la ONU que ella encabezó sobre Gaza. Los dos líderes también han sido muy críticos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional; Pillay ha trabajado en ambas.

Por qué Pillay ganó el Nobel de la Paz

Al conceder el 125to galardón de la Paz, el comité del Nobel buscó "recordar al mundo que el imperio de la ley, nacional e internacional, sostiene el sistema que hemos establecido para garantizar la pazy resolver conflictos de forma no violenta. La paz requiere justicia", dijo el presidente del comité Jørgen Watne Frydnes al anunciar su victoria en Oslo, Noruega.

Los jueces "guardan la delgada línea roja entre el orden y el caos", y el mundo necesita juristas "de valor, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su trabajo en el estrado". La labor de Pillay "es una fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan lograr un mundo más pacífico", señaló Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, al anunciar su victoria en Oslo, Noruega, como parte del 125to aniversario del premio de la Paz.

El comité señaló que buscaba fortalecer el derecho internacional en un momento de conflicto, y Watne Frydnes dijo que el premio a Pillay era un mensaje para quienes buscan socavar "el sistema internacional basado en reglas y las instituciones". En lugares como Israel y en la Sudáfrica de la era del apartheid, ella y sus colegas abordaron algunos de los asuntos jurídicos más dolorosos y sensibles del mundo y a las poblaciones más vulnerables.

Pillay, de 85 años, recibió la noticia mientras asistía a un foro en Núremberg, Alemania, donde los juicios a criminales de guerra nazis ayudaron a sentar las bases del derecho internacional. Estaba en la misma sala donde se celebraron los juicios cuando se anunció el premio en Noruega. "Quizás estaba predestinado que yo estuviera en esta histórica Sala 600" del Palacio de Justicia de Núremberg, dijo. Dijo que los esfuerzos por debilitar la justicia penal internacional "ponen en peligro el progreso logrado con tanto esfuerzo desde Núremberg, y corren el riesgo de devolvernos a un mundo en el que el poder, y no la ley, determina de quién importa el sufrimiento". Los líderes mundiales, agregó, tienen una "obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de la guerra".

La jurista presidió la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel, creada por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU. La comisión concluyó hace un año que el Estado israelí era responsable de genocidio en Gaza con la intención específica de destruir a los palestinos en el enclave. Gaza formó parte de los primeros comentarios de Pillay el viernes tras enterarse de que había ganado. "Lo que está pasando allí es genocidio", dijo en Alemania, ante más aplausos.

La comisión también determinó el año pasado que el presidente, el primer ministro y el exministro de Defensa de Israel "han incitado la comisión de genocidio". Israel, que se ha negado a cooperar con la comisión desde que se estableció en 2021, ha rechazado enérgicamente las acusaciones.

Pillay ha descalificado repetidamente a los críticos que la acusaron de antisemitismo o de hacer la vista gorda ante los ataques de Hamás en Israel. Bajo su liderazgo, la comisión también emitió informes donde se acusa a Hamás de crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario durante su ataque del 7 de octubre de 2023. En una entrevista con The Associated Press el año pasado, recordó cómo trabajó estrechamente con algunos abogados judíos en la lucha contra el apartheid en su Sudáfrica natal y fue invitada a Israel como jefa de derechos de la ONU de 2008 a 2014.

Crecer bajo el duro sistema de segregación influyó en el interés de Pillay por los derechos humanos y la ley. A partir de la presidencia de Mandela, el gobierno de Sudáfrica ha comparado abiertamente la situación que enfrentaban las personas no blancas durante el apartheid con la difícil situación de los palestinos. "Sabemos demasiado bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos", dijo Mandela poco después de que terminara el apartheid.

Momento crítico para Gaza

El anuncio del Nobel llegó en otro momento crítico para Gaza, apenas dos días después del aniversario del ataque encabezado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y que desencadenó la guerra. Desde entonces han fallecido más de 74.000 palestinos, con su territorio devastado. El sábado se cumple un año desde que entró en vigor un frágil alto el fuego, mientras continúan los ataques israelíes. El viernes, en un comunicado, Bassem Naim, un alto funcionario de Hamás, calificó el Nobel para Pillay como un mensaje de esperanza para los palestinos, especialmente en Gaza, de que "la humanidad aún resiste las fuerzas del mal que apuntan contra la justicia internacional".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, por su parte, dijo en un comunicado que "si hubiera un premio para las mentiras, el odio y las calumnias de sangre, Navi Pillay no solo sería una contendiente. Sería la favorita". El ministerio agregó en X que el premio "no es un reconocimiento de la justicia. Es la grotesca instrumentalización de un premio para legitimar el odio y el prejuicio antiisraelí". El premio se anunció a menos de tres semanas de las elecciones de Israel, en las que Netanyahu lucha por mantenerse en el poder.

La disputa con Trump

La victoria de Pillay vuelve a centrar la atención en la actual disputa de Trump con la Corte Penal Internacional, donde Pillay fue jueza de 2003 a 2008. El gobierno del republicano ya ha sancionado a 13 miembros del personal de la CPI, entre ellos fiscales clave y nueve jueces, entre ellos, la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, Trump calificó al tribunal como una "institución fuera de control" y un "tribunal antiestadounidense sin jurisdicción" sobre Estados Unidos. Instó a los Estados miembros a abandonar el tribunal. Hay temores de que el tribunal en su conjunto pueda ser sancionado, una medida que podría obstaculizar seriamente su capacidad para impartir justicia. Pillay actualmente se desempeña como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, en el caso de genocidio en curso contra Myanmar. Cuando los países no tienen a uno de sus ciudadanos en el panel permanente de 15 jueces del tribunal, pueden nombrar a un experto de su elección.

Gambia, que inició el proceso en 2019, seleccionó a Pillay cuando el país acusó a Myanmar de cometer genocidio contra la minoría rohinyá. Como joven abogada en la Sudáfrica del apartheid, parte del trabajo de Pillay consistió en establecer derechos clave para los presos políticos retenidos en la isla Robben, entre los que estaba Mandela, quien más tarde ganó el Premio Nobel de la Paz. Tras el fin del apartheid, Mandela, entonces presidente sudafricano, nombró a Pillay como la primera mujer no blanca del país en servir como jueza del Tribunal Superior.

El año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz por su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana. Machado entregó su medalla del Nobel a Trump poco después de que Estados Unidos derrocara al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero fue un gesto en gran medida simbólico: el Comité del Nobel ha señalado que el honor en sí mismo no puede transferirse.

En su segundo mandato, Trump ha manifestado explícitamente su deseo de obtener el Nobel, pero ha expresado dudas de que el comité alguna vez le otorgue el premio. "Tienen una reputación de quizá no dárselo a gente como yo", dijo Trump a los reporteros el miércoles.