¿Qué pasó en el vuelo de FlyDubai? Piloto apuñalado, abrupto descenso y teorías de atentado

El avión, con unos 170 pasajeros a bordo, descendió abruptamente y terminó aterrizando en Arabia Saudita. Pasajeros y tripulantes redujeron al presunto agresor. Israel investiga el episodio como un posible ataque terrorista.

Un vuelo de la aerolínea FlyDubai que viajaba desde Emiratos Árabes Unidos hacia Tel Aviv protagonizó un grave incidente este miércoles, cuando el copiloto habría apuñalado al piloto y, según las autoridades israelíes, habría intentado provocar la caída de la aeronave.

El Boeing 737 Max 8 transportaba alrededor de 170 pasajeros, en su mayoría israelíes. En medio del episodio, el avión descendió abruptamente varios miles de metros y emitió una alerta de emergencia antes de aterrizar de manera segura en la ciudad saudita de Tabuk.

El presunto agresor y el piloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. El resto de los pasajeros y la tripulación se encontraban a salvo, según informó la aerolínea.

El descenso y el aterrizaje de emergencia

El vuelo FZ 1073 había despegado de Dubai y, unas dos horas y media después, registró un abrupto descenso. Según los datos citados por medios internacionales, la aeronave pasó de unos 10.000 metros a 5.100 metros de altura en menos de 30 segundos.

Luego realizó un recorrido irregular cerca de la frontera con Jordania y continuó hacia Arabia Saudita. El aeropuerto de Tabuk informó que recibió una llamada de socorro a las 8:44 y que el avión aterrizó aproximadamente una hora después.

El vuelo pudo continuar hacia Tabuk debido a que viajaban dos pilotos adicionales, incorporados ante la posibilidad de que la ruta debiera modificarse y el trayecto se extendiera.

Ante la situación, Israel llegó a desplegar aviones de combate debido a la preocupación inicial por un posible secuestro de la aeronave.

La intervención de los pasajeros

De acuerdo con el relato de algunos pasajeros, el piloto agredido logró abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse. Esto habría permitido que varias personas ingresaran y ayudaran a reducir al copiloto.

Una de las pasajeras relató que observó sangre en la cabina y pidió ayuda. Otros pasajeros ingresaron y lograron inmovilizar al presunto agresor mientras el avión continuaba perdiendo altura.

Un médico que viajaba en la aeronave también habría asistido al piloto herido.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran a dos hombres en el piso del avión y a varias personas brindándoles asistencia.

Israel investiga un posible ataque terrorista

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el episodio como un incidente de seguridad de extrema gravedad y sostuvo que uno de los pilotos habría intentado estrellar el avión.

También destacó la intervención de los pasajeros que ingresaron a la cabina y redujeron al presunto agresor.

En la misma línea, el ministro de Defensa israelí habló de un supuesto intento de "ataque terrorista jihadista" y destacó la actuación de los pasajeros.

Sin embargo, las causas y el motivo del enfrentamiento entre los pilotos todavía no fueron establecidos. Desde FlyDubai señalaron que el episodio se encuentra bajo investigación y pidieron evitar especulaciones mientras las autoridades reúnen información.

El presunto atacante fue identificado como un ciudadano de Omán, mientras que el piloto agredido, Smit Machchhar, es un ciudadano indio con 13 años de experiencia como piloto y más de cuatro años de trabajo en FlyDubai.

Los pasajeros regresaron a Israel

Luego del aterrizaje en Tabuk, FlyDubai envió dos aeronaves para trasladar a los pasajeros y a la tripulación hacia Tel Aviv.

Los pasajeros llegaron a Israel durante la tarde y algunos de ellos fueron recibidos por Netanyahu, quien volvió a destacar la intervención de quienes participaron en la reducción del presunto atacante.

Mientras tanto, las autoridades sauditas continúan con la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron los motivos del enfrentamiento.

Por el momento, la aerolínea confirmó que todos los pasajeros se encuentran a salvo, mientras que las circunstancias exactas del episodio permanecen bajo investigación.