BTS llegó a la Argentina para brindar tres históricos conciertos en La Plata

Luego de su paso exitoso por Chile, los integrantes de BTS llegaron a la Argentina este lunes por la tarde después de arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza de cara a los tres shows que brindarán en el Estadio Único de La Plata.

Las imágenes de su llegada capturaron a los miembros de la banda surcoreana con un estilo relajado, portando sus cámaras fotográficas y listos para ultimar los detalles de lo que será un evento sin precedentes en la industria del entretenimiento local.

RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook tocarán por primera vez en el país en el marco de la gira denominada BTS World Tour “ARIRANG”. El ingreso a Argentina lo realizaron por el FBO, la terminal destinada a vuelos privados. A partir de ahí, los integrantes fueron trasladados en un colectivo convencional hasta el sector de migraciones.

Las presentaciones se llevarán a cabo el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026, todas anunciadas para las 20. La gira mundial simboliza la reunión definitiva del grupo tras concluir sus compromisos individuales y completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Asimismo, el operativo de traslado incluyó un cordón de seguridad reforzado: una fila de motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con agentes uniformados y armados, escoltó el convoy de camionetas negras, entre ellas una Toyota con los vidrios polarizados, en una de las postas del recorrido hacia los hoteles.