La cuenta regresiva para los recitales de BTS en La Plata ya tiene un cronograma definido para los fanáticos que asistirán al BTS WORLD TOUR “ARIRANG”. Con el Estadio Ciudad de La Plata como escenario para el fandom ARMY, se dieron a conocer los horarios de ingreso, la prueba de sonido, la apertura de puertas y el comienzo del espectáculo.

La jornada tendrá actividades desde la mañana para quienes cuenten con acceso VIP. El registro y el ingreso para esta modalidad se realizarán entre las 10 y las 14, en la Puerta 8, ubicada en la intersección de las calles 21 y 530. En ese mismo horario también estará habilitada la venta de merchandising.

Uno de los puntos importantes para quienes tengan entradas VIP es que, una vez realizado el check-in, no podrán salir del predio y volver a ingresar. Además, quienes lleguen después de las 14 perderán la experiencia VIP completa. La organización también aclaró que el merchandising comprado en el lugar no será enviado posteriormente.

La prueba de sonido está programada para las 15.45, mientras que la apertura general de puertas será a las 16.30. Más tarde, a las 18.30, habrá un DJ local como parte de la previa, antes del inicio del espectáculo principal, previsto para las 20.

Los horarios de BTS en La Plata

10 a 14: registro VIP y venta de merchandising.

registro VIP y venta de merchandising. 15.45: prueba de sonido.

prueba de sonido. 16.30: apertura de puertas generales.

apertura de puertas generales. 18.30: presentación del DJ local.

presentación del DJ local. 20: inicio del espectáculo.

Desde la organización también advirtieron que los horarios pueden modificarse sin previo aviso, por lo que recomendaron prestar atención a las comunicaciones oficiales antes de asistir.

Otro aspecto importante está relacionado con la numeración para el ingreso. Los números asignados fuera del recinto antes de la apertura del check-in no serán reconocidos. En cambio, habrá un sistema de numeración oficial que respetará el orden de acceso al predio.

Qué se puede llevar y qué no