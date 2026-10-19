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Locura por BTS: el Estadio Único se prepara para vibrar con el exitoso grupo de pop coreano

A solo dos días del primer recital de la banda surcoreana en La Plata, cientos de operarios ultiman los detalles del montaje. Los fanáticos ya recorren las inmediaciones del recinto a la espera del estreno

Por Redacción

En el Estadio Único siguen a toda marcha los preparativos para recibir los tres shows que brindará la exitosa banda de pop coreana BTS en La Plata. Cientos de trabajadores despliegan un intenso operativo para completar las últimas tareas a tan solo dos días del primer recital.

Impulsados por una inmensa expectativa, miles de fanáticos ya comenzaron a llegar a la Ciudad y se acercaron para conocer las inmediaciones del recinto ubicado en la intersección de las avenidas 25 y 32.

A través de un despliegue impresionante de obreros, el Único ya respira la fiebre por BTS. El perímetro del predio permanece vallado desde hace varias jornadas por cuestiones de logística y de seguridad. Además, los organizadores ya colocaron de forma reciente la cartelería oficial con las indicaciones de acceso a las diferentes localidades.

Como complemento de este operativo gigante, en el interior del terreno fueron instaladas carpas de grandes dimensiones y diversos contenedores para albergar los valiosos insumos de la productora, los cuales arribaron en el transcurso de las últimas horas.

El interior del estadio refleja la magnitud del evento. Las imágenes más recientes permiten observar maquinarias de gran porte, como grúas y plataformas elevadoras, en plena labor para el montaje de la estructura principal. Al mismo tiempo, el campo de juego se encuentra cubierto en su totalidad por una superficie protectora especial para resguardar el césped durante los trabajos previos a los espectáculos.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores es que, por ahora, no se distinguen las pantallas laterales adicionales junto al escenario. Sin embargo, su ausencia actual en las fotografías difundidas no permite confirmar cuál será la configuración definitiva de la puesta en escena visual para el momento del debut.

Con los tres shows cada vez más cerca, el montaje empieza a revelar la dimensión del espectáculo que tendrá a La Plata como escenario de uno de los acontecimientos musicales más esperados por los fanáticos de BTS.

Los horarios de BTS en La Plata

  • 10 a 14: registro VIP y venta de merchandising.
  • 15.45: prueba de sonido.
  • 16.30: apertura de puertas generales.
  • 18.30: presentación del DJ local.
  • 20: inicio del espectáculo.

Desde la organización también advirtieron que los horarios pueden modificarse sin previo aviso, por lo que recomendaron prestar atención a las comunicaciones oficiales antes de asistir.

Otro aspecto importante está relacionado con la numeración para el ingreso. Los números asignados fuera del recinto antes de la apertura del check-in no serán reconocidos. En cambio, habrá un sistema de numeración oficial que respetará el orden de acceso al predio.

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