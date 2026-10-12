Emotivo mensaje de Ámbar De Benedictis para despedir a Piero: la señal especial que compartió en redes

Tras haber mantenido la reserva durante las exequias y el posterior traslado de los restos al Cementerio de Recoleta, Ámbar De Benedictis compartió en su perfil de Instagram (@ambardebenedictis) una dedicatoria cargada de simbolismo hacia su abuelo, Piero Antonio Franco De Benedictis, quien falleció el pasado 7 de octubre a los 81 años.

Frente a sus más de 53 mil seguidores, la joven eligió palabras directamente vinculadas con la creación artística de su abuelo al citar estrofas de "La sinfonía inconclusa en la mar", el tema lanzado por el músico en 1975 como parte del disco homónimo. “Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa… de todas esas cosas… de todas esas…”, expresó la hija de Juan De Benedictis en el epígrafe de la publicación efectuada el sábado 10 de octubre.

Esa composición musical guardaba un valor afectivo singular entre ambos. Tiempo atrás, el propio cantante había relatado públicamente la fascinación que su nieta sentía por la canción durante su infancia, a tal punto que en su etapa escolar le pidió que asistiera a su colegio para interpretarla. En aquella oportunidad, el artista aceptó la propuesta y se presentó en el establecimiento educativo para cantar junto a sus nietas sobre el escenario.

Fotografías retro y una particular visita durante el duelo

El homenaje virtual incluyó además un recorrido por el archivo familiar a través de la portada de "Canto de la ternura", noveno álbum de estudio grabado por Piero en 1982 —que incluyó el tema homónimo interpretado junto a Marilina Ross—. En la portada elegida se observa al músico sonriendo con afecto a su hijo Juan cuando era un niño, mientras este contemplaba un papel, retratando la complicidad que los unía desde los primeros años.

A la secuencia de imágenes, Ámbar agregó un breve video de 17 segundos que captó la atención de sus seguidores. En la filmación se aprecia a un ave pequeña de tonalidades marrones y amarillas posada sobre el espejo retrovisor de un vehículo a corta distancia de ella, mientras buscaba alimento. La sorpresiva presencia del pájaro cobró una dimensión espiritual para la joven, quien lo asumió como un gesto o señal de cercanía tras el deceso del músico nacido en 1945.

El acompañamiento de la familia De Benedictis y Viale

La publicación no tardó en generar repercusiones y muestras de afecto entre sus allegados. Su padre, el músico Juan De Benedictis, estuvo presente entre las interacciones para enviarle su contención con el mensaje “Te amo infinitamente”.

En la misma línea se sumó su tío, el productor Nacho Viale, quien dejó plasmado su afecto mediante emojis de manos juntas en señal de apoyo y dos corazones rojos. De esta forma, el entorno cercano de la joven acompañó la manifestación pública de afecto tras el fallecimiento del histórico artista que conmovió al ámbito cultural.