La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de este lunes 21 de septiembre

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la evolución de la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes pasado luego de presentar dificultades respiratorias. De acuerdo con el comunicado firmado por el director médico de la institución, la conductora presenta una evolución favorable y continúa bajo tratamiento y seguimiento médico.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señala el parte. El sanatorio también informó que la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de afecto y el respeto recibidos durante estos días.

“Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, indicó la institución.

Mirtha Legrand, con un cuadro de neumopatía

La conductora ingresó al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, después de presentar dificultades respiratorias. El primer comunicado oficial indicó que había ingresado “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y que quedaba bajo estudios, tratamiento y controles. Ese parte también incluyó un mensaje de la familia de Mirtha: “Agradecemos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

Hasta la difusión de la nueva actualización, ese había sido el único parte oficial emitido por el sanatorio durante esta segunda internación de septiembre. En las horas posteriores circularon distintas versiones sobre la evolución de la conductora. El sábado, Ángel de Brito publicó en sus redes sociales que había registrado una “leve mejoría”, además de señalar que los médicos habían encontrado la bacteria y comenzado una batería de antibióticos, junto con medidas para lograr su hidratación.

Allegados a la conductora también señalaron que Mirtha se encontraba tranquila y que su estado de salud mostraba una mejoría paulatina.

La familia acompaña a Mirtha durante la internación

Tal como informó EL DIA, durante el fin de semana, distintos integrantes de la familia se acercaron al Sanatorio Mater Dei para acompañar a la conductora. Ayer domingo, Ámbar de Benedictis, una de sus bisnietas, llegó al centro médico ubicado sobre la calle San Martín de Tours. También estuvieron sus nietos, Juana y Nacho Viale, quienes la visitaron en distintos momentos del fin de semana.

Desde la puerta de la institución, el cronista Walter Quiroz contó que Ámbar había ingresado para verla y que Nacho Viale también había sido visto dentro del sanatorio. En el programa de América, además, señalaron que Mirtha recibía visitas y que se mostraba atenta a lo que ocurría a su alrededor. “Ella ya está más activa, le gusta recibir visitas. Ese es el cariño de la familia”, expresaron durante la emisión.

La anterior internación de Mirtha Legrand

La actual internación se produjo apenas cinco días después de que Mirtha Legrand recibiera el alta de una internación anterior. La conductora había ingresado al Mater Dei el 7 de septiembre debido a un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Después de permanecer casi una semana bajo seguimiento médico, fue dada de alta el domingo 13 y continuó su recuperación en su casa de la avenida del Libertador.

En aquella oportunidad, un parte oficial había informado que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. También se había señalado que permanecía atenta a sus actividades personales y recibía a familiares y amigos.

Durante esa primera internación, Juana Viale reemplazó a su abuela en las grabaciones de La Noche de Mirtha, mientras continuó al frente de Almorzando con Juana, los domingos por El Trece. La propia Juana se había referido entonces al estado de salud de la conductora frente a las cámaras: “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”.

El antecedente de la bronquitis que atravesó Mirtha

En abril, Marcela Tinayre también había hablado públicamente sobre otro episodio de bronquitis que había atravesado su madre. En aquella oportunidad, la hija de Mirtha explicó: “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando”. Según contó entonces, el médico había recomendado entre 18 y 20 días de cuidados.

Ahora, mientras continúa internada en el Mater Dei, Mirtha Legrand sigue bajo tratamiento específico y controles médicos. Si no se producen cambios en su estado, el sanatorio anticipó que difundirá un nuevo parte sobre su evolución el próximo miércoles.