La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega suma otra mujer: inesperada revelación

En medio del drama se conoció otra versión de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Apuntaron contra Ana Paula Dutil como el cerebro de todo y se suma el nombre de Josefina Lynch.

Así, la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado, suma nuevas versiones.

Desde el entorno del artista sostienen que ella era tóxica, desconfiada y que le revisaba el celular. Del otro lado, surgieron versiones sobre presuntas infidelidades y dos nombres quedaron en el centro de la polémica.

En esta trama aparece Ana Paula Dutil, señalada como una posible intermediaria en los encuentros que habrían desencadenado el conflicto. Entonces, la teoría fue desarrollada en la tele.

“Lo que dicen es que Emanuel es muy seductor, Ana Paula lo sabe, porque ella también lo padeció. Oh, casualidad, las mujeres que fueron a grabar a su estudio fueron mandadas por ella”, comenzaron con el relato.

“Esto arranca el viernes pasado con Dutil, que sabe de esta debilidad de Emanuel y habría oficiado de puente de Mariana Marx”, se dijo desde la pantalla chica.

También contaron que hablaron con dos amigas de Prandi, quienes dieron otra versión sobre el supuesto enfrentamiento en el estudio. “Dicen que es mentira que Julieta estuvo a los gritos en el estudio. Que sí discutió con él, pero no estaba Mariana presente. Sí le enojó la situación y se gritaron a solas, como cualquier pareja”, relató.

Sin embargo, se sumó otro nombre a la polémica: Josefina Lynch, ex pareja de Joaquín Levinton. “¿Qué pasó? Julieta habría encontrado mensajes de Ana Paula diciéndole: ‘Prestale el estudio a Mariana Marx’ y ‘prestale el estudio a una chica que es preciosa’, Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. Ella fue el detonante de la separación”, sostuvieron en la tele.

Allí, Lynch habría ido el viernes al estudio para grabar, ya que es cantante. En ese contexto, Prandi le habría reclamado a Ortega: “¿Por qué hacés esto? Ya te dije que me molesta”.

“Luego de ese día fatal, volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio, por eso el lunes Julieta Prandi lo termina echando a Emanuel”, terminaron con el tema.