Los tres recitales de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, realizados los días 21, 23 y 24 de octubre, marcaron un hito para el fandom argentino y despertaron el interés de la prensa surcoreana. La llegada del grupo, integrado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, fue presentada como un acontecimiento que trasciende la música y refleja la expansión global de la cultura popular de Corea del Sur.

Uno de los medios que cubrió la visita fue Yonhap News Agency, la principal agencia de noticias del país de origen de la banda de K-pop. En sus crónicas, el medio puso el foco en la espera de los seguidores, la emoción de los conciertos y la respuesta del público argentino, que recibió al grupo después de años de expectativa.

En una de sus coberturas, publicada el 23 de octubre, Yonhap describió la primera presentación como el esperado encuentro entre los siete artistas surcoreanos y sus seguidores del otro lado del mundo. La crónica destacó la presencia de fanáticos llegados de distintos países latinoamericanos y las largas filas que se formaron incluso bajo la lluvia y el viento.

El medio también recogió un mensaje de RM dirigido al público: "13 años después llegamos aquí. Gracias por esperarnos con tanto amor", traducido del coreano al español. La frase sintetiza uno de los ejes de la cobertura: la relación construida durante más de una década entre BTS y ARMY, la comunidad internacional de seguidores de la banda.

El reconocimiento de La Plata que llegó a la prensa surcoreana

La repercusión de los conciertos comenzó mucho antes de que BTS subiera al escenario. En julio, el Concejo Deliberante de La Plata había aprobado por unanimidad la distinción del grupo como invitado de honor de la ciudad.

La noticia fue difundida por The Korea Times y por la agencia Yonhap, que informaron que el reconocimiento respondía a la influencia cultural internacional de BTS, su promoción de los derechos de los jóvenes y su contribución al intercambio cultural.

En su artículo del 4 de julio, The Korea Times tituló: "BTS named La Plata ‘honored guest’ ahead of Argentina concerts" ("BTS fue nombrado invitado de honor de La Plata antes de los conciertos en Argentina").

La cobertura destacó, además, que BTS sería el primer grupo de K-pop en presentarse en el estadio platense. De este modo, la visita adquirió una dimensión institucional: no se trataba solamente de una gira musical, sino también de un reconocimiento a la influencia cultural de Corea del Sur en América Latina.

De los recitales al fenómeno cultural: la mirada de Corea sobre ARMY

Las crónicas surcoreanas también hicieron hincapié en la intensidad de la experiencia del público argentino. La lluvia, las horas de espera y los desplazamientos desde distintos puntos de Sudamérica no impidieron que miles de seguidores se reunieran para ver al grupo.

La cobertura de Yonhap sobre el último recital, publicada el 26 de octubre, fue más allá de la descripción musical. El artículo destacó que los asistentes cantaron en coreano, que algunos llegaron vestidos con prendas inspiradas en el hanbok —la vestimenta tradicional coreana— y que el público incorporó expresiones de la cultura local a sus celebraciones.

En esa crónica aparece una frase especialmente significativa, atribuida a un periodista extranjero que presenció el espectáculo: "BTS es una revolución cultural". La expresión refleja la impresión que produjo el alcance del fenómeno en un país reconocido internacionalmente por su tradición futbolística, el tango y el rock.

La nota también destacó los guiños de los integrantes a la identidad argentina, entre ellos el uso de camisetas de la selección nacional y las referencias a Lionel Messi. Estos gestos ayudaron a acercar al grupo a sus seguidores locales.

Hola Corea: 25.000 personas participaron de las actividades culturales en La Plata

Una de las repercusiones más relevantes de la visita fue la expansión del interés por Corea del Sur más allá de los escenarios. Según una información publicada por Yonhap el 26 de octubre, alrededor de 25.000 personas participaron del festival cultural "Hola Corea", organizado en La Plata durante los días 22, 23 y 24 de octubre.

La iniciativa fue impulsada por la Embajada de Corea del Sur y el Centro Cultural Coreano, en colaboración con el municipio platense. La programación incluyó espectáculos tradicionales, talleres de baile con canciones de BTS, exposiciones de arte pop inspiradas en el grupo, actividades vinculadas con la gastronomía y la cosmética coreanas, y propuestas para conocer los juegos tradicionales del país asiático. También se organizaron proyecciones cinematográficas y actividades de promoción turística.

La agencia surcoreana señaló que la convocatoria reunió a seguidores de BTS procedentes de diferentes regiones argentinas y países vecinos. La propuesta buscó aprovechar el interés generado por los recitales para acercar al público a otras expresiones culturales. En este contexto, la visita de BTS funcionó como una plataforma para difundir la música, la gastronomía, el cine y las tradiciones coreanas, en un proceso que también puede favorecer los intercambios turísticos y comerciales entre ambos países.

ARIRANG también llegó a las salas de cine de todo el mundo

Otro aspecto destacado por los medios surcoreanos fue la dimensión internacional de la gira ARIRANG. En septiembre, Yonhap informó que dos conciertos de la etapa sudamericana serían proyectados en salas de cine de más de 80 países.

La iniciativa incluyó la presentación del 24 de octubre en Buenos Aires —realizada en el Estadio Único de La Plata— y la del 30 de octubre en São Paulo, Brasil. Según la agencia, las transmisiones alcanzaron aproximadamente 3.800 salas de cine en todo el mundo.

El proyecto permitió ampliar el acceso al espectáculo y llevar la experiencia de los conciertos a públicos que no podían viajar hasta los estadios. La cobertura confirmó que el impacto de BTS no se limita a las ciudades que visita: también se extiende a los circuitos internacionales de exhibición y a las comunidades de fans que siguen sus actividades desde distintos países.

La Plata, una vidriera de la cultura coreana

Las repercusiones en Corea del Sur muestran que los recitales de BTS en La Plata fueron interpretados como algo más que una parada de la gira mundial. Las coberturas periodísticas destacaron el reconocimiento institucional otorgado por la ciudad, la movilización de ARMY, la emoción de los asistentes y la capacidad del grupo para generar interés por otras expresiones culturales surcoreanas. La convocatoria de "Hola Corea" reforzó esa tendencia al reunir a miles de personas en actividades que combinaron tradición, gastronomía, cine, belleza y música contemporánea.

Así, BTS dejó una marca en La Plata que se proyectó mucho más allá de los tres conciertos. Para la prensa surcoreana, la experiencia argentina ofreció una muestra del alcance internacional del grupo y del lugar que la cultura coreana ocupa hoy en la vida de sus seguidores. El fenómeno ARMY, la respuesta del público y la agenda cultural paralela permiten entender por qué esta visita se convirtió en una noticia relevante para los medios de Corea del Sur: BTS no solo llevó su música a la Argentina, sino que también acercó dos culturas a través de una experiencia compartida.