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El truco casero para blanquear las sábanas sin usar lavandina

Existe un insumo clave para recuperar la ropa de cama. Especialistas en limpieza aconsejan reemplazar los productos clorados por percarbonato de sodio para eliminar el tono amarillento de las prendas sin deteriorar las fibras. Cómo funciona este insumo biodegradable que cuida las telas y elimina la suciedad

Foto: IA

Por Redacción

Frente al deterioro que provocan la transpiración, las lavadas continuas y el paso del tiempo sobre la ropa de cama blanca, la respuesta habitual suele ser recurrir a la lavandina. Sin embargo, referentes en el área de la limpieza coinciden en que con un truco casero se consigue el objetivo: el percarbonato de sodio representa una alternativa más eficaz y respetuosa con los tejidos.

Al tomar contacto con el agua, este producto biodegradable experimenta una descomposición química que da lugar a la formación de agua oxigenada y carbonato de sodio. Dicha reacción provoca la liberación de oxígeno activo, un componente con la capacidad de desprender la mugre incrustada y devolver la blancura original a las prendas.

Paso a paso, cómo son los dos procedimientos recomendados

Para implementar esta técnica en el hogar se pueden aplicar dos modalidades distintas, dependiendo del nivel de desgaste que presenten las telas. En aquellos casos donde la ropa de cama registra un lavado cotidiano con una leve pérdida de coloración, no se requiere un remojo previo. Alcanza con colocar una cucharada de percarbonato directamente en el compartimento del jabón, junto al detergente utilizado de forma habitual. Para este proceso se aconseja seleccionar un programa con temperatura regulada entre los 30 °C y los 40 °C, dado que el calor resulta indispensable para la activación del insumo.

Cuando se trata de sábanas o toallas que presentan manchas marcadas o un matiz grisáceo difícil de remover, la recomendación apunta a realizar un ablandado. El procedimiento consiste en verter agua recién hervida en un recipiente o balde e incorporar una medida de percarbonato de sodio junto a un chorro de detergente lavavajillas líquido, mezclando hasta lograr la disolución total.

Posteriormente, las prendas deben permanecer sumergidas en la preparación hasta que el agua se enfríe por completo. Cumplido este lapso, la ropa se traslada al lavarropas para llevar a cabo un ciclo habitual programado a una temperatura mínima de 40 °C.

Para prevenir manchas

A pesar de que el percarbonato constituye un recurso seguro para el cuidado textil, quienes conocen la técnica remarcan que el enjuague posterior debe realizarse de manera impecable. Si se selecciona un programa de lavado demasiado breve o si no se remueven por completo los restos de producto, los residuos acumulados en la tela pueden reaccionar ante la radiación solar y provocar la formación de nuevas manchas amarillas.

Para prevenir este inconveniente, se sugiere colgar las prendas a la sombra o adicionar un ciclo de aclarado extra en el lavarropas si existen dudas sobre la eliminación total de los componentes.

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