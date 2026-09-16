A 50 años de La Noche de los Lápices, estudiantes secundarios marchan en La Plata

A 50 años de los hechos conocidos como La Noche de los Lápices, estudiantes secundarios realizarán este miércoles 16 de septiembre distintas actividades y movilizaciones en todo el país, con una convocatoria central en la ciudad de La Plata.

La marcha platense comenzará a las 14.30 en Plaza Olazábal, ubicada en 7 y 38, y está prevista la llegada frente al Ministerio de Obras Públicas, en 7 y 59, donde se realizará un acto y habrá bandas en vivo. La convocatoria es impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires (FES).

La jornada se desarrolla en el marco del 50° aniversario de los secuestros de estudiantes secundarios ocurridos en La Plata durante la última dictadura militar. Según registros oficiales, el operativo comenzó durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y continuó durante los días siguientes. Varios de los jóvenes secuestrados permanecen desaparecidos, mientras que cuatro sobrevivieron.

La convocatoria nacional de la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe) lleva como consigna “Patriotas y valientes para cambiar la historia: romper la proscripción para cambiar la Argentina” y contempla actividades en diferentes provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a las 15 en Plaza Houssay, con posterior marcha hacia Plaza de Mayo. También habrá movilizaciones en Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario y San Martín de los Andes.

Los reclamos de los estudiantes

Además del homenaje y el reclamo por memoria, las organizaciones estudiantiles plantearon una serie de demandas vinculadas con la situación actual de la educación secundaria.

Alma Parla Hair, presidenta de la FES PBA, sostuvo que existe preocupación entre los estudiantes por situaciones de violencia en las escuelas, amenazas y problemáticas vinculadas con la salud mental. También cuestionó las políticas del Gobierno nacional y las vinculó con un clima de mayor hostilidad en los establecimientos educativos.

En declaraciones difundidas por la organización, Parla Hair señaló además dificultades económicas que, según planteó, atraviesan los estudiantes y sus familias, entre ellas el costo del transporte, las fotocopias, los útiles y el estado edilicio de algunas escuelas.

La dirigente también incorporó a la convocatoria un reclamo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que la organización estudiantil continuará reclamando por su libertad.

La presencia de esta consigna política forma parte del escenario de la movilización de este año. Distintas organizaciones vinculadas al peronismo también convocaron a participar de la jornada con consignas relacionadas con la situación de la expresidenta.

La historia detrás de la fecha

La Noche de los Lápices quedó incorporada a la memoria colectiva como uno de los episodios represivos ocurridos durante la última dictadura. Los jóvenes secuestrados tenían entre 16 y 18 años y varios militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios o en la Juventud Guevarista.

Algunos habían participado en 1975 de las movilizaciones que reclamaron el Boleto Estudiantil Secundario. Sin embargo, sobrevivientes como Emilce Moler han señalado que su secuestro estuvo relacionado con su militancia política y que, al momento de las detenciones, no fueron interrogados específicamente por el boleto estudiantil.

Desde 2014, cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Juventud, establecido por la Ley 27.002.

La jornada de este miércoles tendrá así a La Plata como uno de sus principales escenarios, con una movilización que combinará el homenaje a los estudiantes víctimas de la dictadura con los reclamos que actualmente llevan adelante las organizaciones secundarias.