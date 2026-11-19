El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este jueves del tedeum por el 144º aniversario de la Ciudad, que fue oficiado en la Catedral por el arzobispo monseñor Gustavo Carrara, quien le obsequió al jefe comunal platense una imagen de la Virgen de Luján que fue bendecida por el Papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina.

"El 144° aniversario de La Plata, cuyo nacimiento fue el paso definitivo para la construcción del Estado Nacional, el punto final de un largo período de desencuentros y el comienzo de una etapa de unidad, es la mejor oportunidad para recordar aquel espíritu fundacional de respeto, diálogo y convivencia democrática que inspiró a nuestros antecesores”, expresó Alak.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno del Tedeum y prosiguió con una reflexión de monseñor Carrara sobre la historia, los valores fundacionales y la realidad social de la capital bonaerense en esta nueva conmemoración. Una vez concluida, las autoridades se trasladaron dentro del templo hasta el mausoleo que custodia los restos del exgobernador y fundador de la ciudad Dardo Rocha y su esposa Paula Arana, donde colocaron una ofrenda floral.

La Virgen bendecida por León XIV

En el marco de la ceremonia, el arzobispo de La Plata le dono a la ciudad una Virgen de Luján, Madre de Todos, bendecida por el papa León XIV.

Estuvieron presentes referentes de diversos credos de la región, autoridades locales y provinciales, representantes de instituciones sociales y educativas y miembros de la comunidad platense.