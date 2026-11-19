Durante la madrugada no cesaron las tareas operativas en Plaza Moreno en el marco de los preparativos para el desarrollo de una agenda cultural y artística repleta de actividades a desplegarse durante toda la jornada, en el marco de los festejos por el 144° aniversario de La Plata.

Este jueves temprano se daba el "toque final" en el escenario con la colocación de los equipos de sonido para lo que será la serie de shows musicales que comenzarán a las 15 horas con bandas locales y que tendrá sus platos más fuertes con la presentación de Dillom, Etiqueta Negra (cover de Los Redondos) y de Los Palmeras.

Desde que despunte el sol la plaza se vio reluciente, con banderas en cada uno de sus rincones y con las vayas en cada esquina, a la espera del cierre del perímetro que incluirá el corte del tránsito en las inmediaciones de ese espacio neurálgico de la Ciudad. Asimismo ya estaban colocados los baños químicos y de a poco comenzaban a armarse los puestos y stand de comidas, foodtrucks y artesanías como ocurre en las celebraciones del 19 de noviembre.

El lineup artístico

La programación que combinará artistas de la escena local y figuras nacionales como Dillom y Los Palmeras, encargados de cerrar la celebración.

La propuesta se desarrollará en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música y comenzará con la presentación de El Tío Valen, que obtuvo el tercer puesto en La Plata Rock. Luego será el turno de Voltage, la banda que alcanzó el segundo lugar en el certamen Municipal.

La grilla continuará con Isla Mujeres, una de las propuestas destacadas de la escena independiente platense, y La Cumparsita, que aportará su impronta rockera a una jornada que reunirá distintos géneros y estilos.

Uno de los momentos especiales será el homenaje al Indio Solari, a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense del Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Más tarde llegará Dillom, uno de los referentes de la nueva generación de la música urbana argentina, con una propuesta que combina rap, rock y sonidos alternativos.

Finalmente, Los Palmeras tendrán a su cargo el cierre de los festejos, con un espectáculo de cumbia santafesina para ponerle ritmo al aniversario de la capital bonaerense.

Disposición y cortes de tránsito

El dispositivo municipal del festejo contempla la participación de distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad, además de la instalación de servicios destinados a facilitar la circulación, brindar asistencia y acompañar al público.

El escenario principal está emplazado sobre calle 12 entre 51 y 53 y el ingreso de los asistentes se organizará a través de cuatro accesos ubicados en diagonal 73 y 54, diagonal 74 y 14, diagonal 74 y 50 y diagonal 73 y 14.

Si bien ayer se aplicaron cortes por los preparativos, desde el mediodía se implementarán nuevas restricciones viales a cargo de personal de Control Urbano y Convivencia.

Las interrupciones estarán ubicadas en las intersecciones de 15 y 51, 15 y 53, 15 y 54, diagonal 74 y 56, diagonal 74 y 55, 13 y 55, 12 y 55, diagonal 73 y 55, diagonal 73 y 11, 11 y 53, 11 y 51 y 11 y 50.

Asimismo, se realizarán cortes en diagonal 74 y 49, diagonal 74 y 48, 13 y 49, 14 y 49 y diagonal 73 y 49, y se colocarán vallas en los accesos a Plaza Moreno, donde habrá presencia de personal de Seguridad para ordenar el ingreso.

Servicios y asistencia

Para acompañar la concurrencia prevista, se instalarán ambulancias en las inmediaciones de 12 y 53, 12 y 50, 14 y 50 y 14 y 54, además de un sector de socorrismo en el interior de la plaza, próximo a avenida 13.

También se dispusieron baños químicos en cuatro sectores, distribuidos sobre los laterales de las calles 50 y 54, y una tarima especialmente acondicionada para personas con discapacidad frente al escenario, del lado de avenida 53.

Por su parte, se instalaron seis puntos de hidratación distribuidos estratégicamente en el espacio verde: dos entre las calles 12 y 13, dos entre 13 y 14 y otros dos próximos a calle 14, donde el público podrá acceder a agua y recargar sus botellas.

El esquema incluye, además, tres sectores de atención para niños extraviados, situados junto a los puestos de hidratación cercanos al escenario y en la zona central de la plaza, con personal destinado a facilitar el reencuentro con sus familias.

Gastronomía

La propuesta contará también con dos corredores gastronómicos sobre las calles 50 y 54 entre 12 y 14, que ofrecerán distintas alternativas para quienes asistan a los festejos.

Según se informó, estará permitido concurrir con botellas plásticas, protector solar en crema, repelente en crema, mate y termo; mientras que no se podrá ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia, aerosoles o spray (perfumes, desodorantes, gas pimienta y similares), envases de vidrio, selfie sticks ni elementos cortopunzantes (tijeras, lapiceras, cuchillos, navajas y similares).

Seguridad

La Secretaría de Seguridad desplegará un operativo especial con 110 agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), que estarán distribuidos en los cuatro accesos a Plaza Moreno y recorrerán el espacio junto a personal policial.

Además, el dispositivo —que comenzará a las 14:00 y se extenderá hasta la finalización de los festejos— contará con 40 agentes de la Guardia Edilicia, 10 del Centro de Operaciones Municipal (COM) y 100 efectivos policiales.

Asimismo, se instalará un puesto móvil del COM para visualizar en tiempo real las cámaras de seguridad de la zona y se utilizarán cuatro drones para monitorear el desarrollo del evento desde el aire.

El monitoreo abarcará tanto el interior de la plaza como las calles, diagonales y avenidas aledañas, mientras que patrullas colaborarán con los cortes de tránsito y el ordenamiento de la circulación.

Limpieza

En paralelo, la Municipalidad organizará un esquema especial de higiene urbana con 60 trabajadores distribuidos en seis sectores de Plaza Moreno que realizarán tareas para mantener las condiciones de limpieza del espacio público durante y luego de la celebración.

El trabajo se extenderá también a las calles aledañas mediante cuadrillas asignadas a distintos sectores: 10 y 11 de 49 a 54, 14 y 15 de 50 a 54, 54 y 55 de 11 a 15 y 49 y 50 en ese mismo tramo.

A su vez, se ubicará un camión con personal de respuesta rápida en Plaza Malvinas para intervenir ante situaciones que requieran atención inmediata.