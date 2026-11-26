El transporte público de pasajeros tendrá un nuevo incremento en La Plata, Berisso y Ensenada a partir de diciembre. Según el nuevo cuadro tarifario, el boleto de colectivo registrará una suba del 5,69% en todas las secciones para los usuarios que abonen con SUBE registrada. En tanto, las tarifas correspondientes al Atributo Social también tendrán una actualización.

El nuevo esquema establece que el boleto mínimo, para los recorridos de 0 a 3 kilómetros, pasará de los actuales $1.389,73 a $1.468,85. De esta manera, viajar en colectivo en el Gran La Plata costará casi $1.470 para los trayectos más cortos.

La actualización alcanzará a todos los tramos del transporte urbano que conecta La Plata, Berisso y Ensenada, con diferentes valores de acuerdo con la distancia recorrida.

Cabe destacar que el ajuste se calcula en base a la fórmula de actualización que está compuesta de la siguiente manera: un 2% por l Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires, según Indec en octubre; un 2% extra; y un adicional del 1,7% por la suba del combustible.

Cuánto costará el boleto de colectivo en La Plata desde diciembre

Con el nuevo tarifario, los valores para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.468,85 (actualmente $1.389,73).

De 3 a 6 kilómetros: $1.619,33 (actualmente $1.532,10).

De 6 a 12 kilómetros: $1.807,70 (actualmente $1.710,33).

De 12 a 27 kilómetros: $2.167,92 (actualmente $2.051,14).

Más de 27 kilómetros: $2.522,14 (actualmente $2.386,28).

Cuánto costará viajar con SUBE sin registrar

El cuadro tarifario también contempla valores diferenciados para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominar. En esos casos, los importes serán considerablemente más elevados:

De 0 a 3 kilómetros: $2.937,70.

De 3 a 6 kilómetros: $3.238,66.

De 6 a 12 kilómetros: $3.615,40.

De 12 a 27 kilómetros: $4.335,84.

Más de 27 kilómetros: $5.044,28

Nuevos valores del boleto con Atributo Social

Por otra parte, los pasajeros que cuentan con el beneficio de la Tarifa Social también tendrán una actualización en los importes que deben pagar por cada viaje. Con el nuevo esquema, los valores serán:

De 0 a 3 kilómetros: $860,51 (actualmente $781,39).

De 3 a 6 kilómetros: $948,67 (actualmente $861,44).

De 6 a 12 kilómetros: $1.059,01 (actualmente $961,64).

De 12 a 27 kilómetros: $1.270,05 (actualmente $1.153,27).

Más de 27 kilómetros: $1.477,56 (actualmente $1.341,70).

De esta manera, diciembre llegará con nuevos valores para el transporte público de pasajeros en La Plata y la región, con una actualización que alcanzará tanto a los usuarios de la tarifa plena como a quienes cuentan con el beneficio del Atributo Social.