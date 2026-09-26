La disputa entre taxistas y conductores que trabajan mediante aplicaciones sumó este viernes un capítulo que podría abrir la puerta al diálogo. Después de varios días de tensión en las calles de La Plata, representantes de distintos sectores se reunieron y acordaron poner una pausa a las protestas y movilizaciones hasta el próximo lunes, cuando buscarán avanzar en la firma de un documento conjunto.

Así lo confirmó en exclusiva a EL DÍA Marcelo Arévalo, uno de los referentes de los taxistas que se encuentra habitualmente en la parada de la Estación de Trenes de La Plata. Según explicó, el encuentro se realizó el viernes en una estación de servicio ubicada en 122 y 43 y contó con la participación de representantes de la CGT, remiseros y conductores de aplicaciones.

"Nos juntamos ayer viernes en la estación de servicio de 122 y 43, con gente de la CGT, remiseros y conductores de aplicaciones, donde pactamos una tregua hasta el lunes donde vamos a firmar un documento donde se acuerdan diferentes puntos a tener en cuenta", señaló Arévalo.

El referente de los taxistas remarcó que la intención es bajar el nivel de conflictividad que se registró durante los últimos días y evitar que la disputa entre quienes trabajan con taxis y quienes utilizan plataformas digitales termine en nuevos incidentes.

"Que ellos hagan su reclamo pero acá el enemigo no somos nosotros, nosotros vamos a defender nuestro trabajo, ellos también, pero no queremos más conflictos en La Plata", sostuvo.

Una semana de tensión en las calles

El acuerdo llegó después de una semana particularmente caliente en torno al funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la Ciudad.

Durante los últimos días, los taxistas realizaron distintas acciones para reclamar contra lo que consideran una competencia ilegal por parte de los vehículos que trabajan mediante aplicaciones. El conflicto tuvo como escenario distintos puntos estratégicos de La Plata y llegó a uno de sus momentos de mayor tensión este jueves, cuando conductores de aplicaciones se movilizaron hasta la Estación de Trenes de 1 y 44 para buscar a los taxistas que se encontraban en su parada.

Luego realizaron una caravana que pasó por la Terminal de Ómnibus y diferentes sectores de la Ciudad, en una jornada cargada de bocinazos, cruces e insultos, aunque sin que se registraran, al menos en ese momento, nuevos enfrentamientos físicos.

La movilización se produjo después de que los conductores de aplicaciones presentaran un petitorio ante la Municipalidad de La Plata para reclamar que se les permita trabajar "tranquilos" y que se avance en una solución para la actividad.

El reclamo volvió a poner sobre la mesa una discusión que desde hace tiempo atraviesa al transporte de pasajeros en la Ciudad: por un lado, los taxistas que sostienen que las aplicaciones funcionan fuera del marco regulatorio y representan una competencia desleal; por el otro, los conductores que utilizan esas plataformas y reclaman poder desarrollar su actividad.

"Acá depende todo de los concejales y del Municipio"

En ese escenario, Arévalo consideró que la solución definitiva no está en manos de los propios trabajadores y apuntó directamente a la necesidad de una intervención institucional.

"No podemos resolver nada, acá depende todo de los concejales y de municipio", afirmó en diálogo con EL DÍA.

Por eso, uno de los principales objetivos que plantean ahora es generar una instancia de diálogo permanente que permita canalizar los reclamos de los distintos sectores y evitar que las diferencias vuelvan a trasladarse a las calles.

"Queremos abrir una mesa de diálogo abierta las 24 horas, queremos evitar la sangre y gastar todas las palabras que sean necesarias para que no haya un conflicto más", expresó.

El lunes, una fecha clave

Con la tregua acordada, ahora todas las miradas están puestas en el lunes. La intención es que representantes de los sectores involucrados vuelvan a encontrarse y firmen un documento en el que queden establecidos distintos puntos para intentar ordenar la convivencia entre taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones.

El acuerdo todavía no significa el final de la disputa. Cada sector mantiene sus propios reclamos y posiciones respecto de la actividad, pero el compromiso alcanzado este viernes busca evitar nuevos episodios de tensión mientras se intenta encontrar una salida institucional.

De esta manera, después de una semana en la que el conflicto escaló hasta las calles y generó movilizaciones en distintos puntos de La Plata, taxistas y conductores de aplicaciones decidieron levantar por unos días la bandera blanca. El desafío será que el diálogo que comienza este lunes permita avanzar hacia una solución que, hasta ahora, sigue pendiente.