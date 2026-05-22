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Con la llega del frío refuerzan en La Plata la ayuda para personas en situación de calle

Llegó el frío a La Plata y hay refuerzo de ayuda a personas en situación de calle
Llegó el frío a La Plata y hay refuerzo de ayuda a personas en situación de calle
Llegó el frío a La Plata y hay refuerzo de ayuda a personas en situación de calle

Por Redacción

Se trata de un trabajo articulado entre la Municipalidad y el gobierno bonaerense

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de La Plata anunció que refuerza la asistencia y el acompañamiento integral a personas en situación de calle a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, mientras los paradores municipales brindan alojamiento y acompañamiento, la Comuna también sostiene diariamente la asistencia alimentaria para quienes permanecen en la vía pública con entrega de viandas de desayuno, almuerzo y cena en distintos barrios.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad cuenta con el canal de WhatsApp 221 672 3338 que funciona las 24 horas los 7 días de la semana para que vecinos y vecinas de todo el partido puedan dar aviso de la presencia de personas en situación de calle que requieran asistencia y acompañamiento.

Los menús que se entregan en las recorridas incluyen una variedad de platos como estofado, filet de merluza con arroz, tarta de verdura, fideos con salsa, guiso de legumbres, canelones de carne y verdura y tortilla de papas con ensalada, entre otros.

Según se informó, la gestión del intendente Julio Alak lleva adelante cerca de 11.400 asistencias mensuales y las áreas más concurridas actualmente son zonas del barrio Meridiano V, el Paseo del Bosque, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa y Gonnet, entre otras.

JORNADA DE ACCESO A DERECHOS

En la misma línea, el lunes 1° de junio de 10:00 a 14:00 en Plaza Olazábal (7 entre 37 y 38) se realizará una jornada de acceso a derechos organizada por la Municipalidad, el ministerio y organizaciones sociales que trabajan diariamente en el acompañamiento y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad.

En el marco de la actividad, se entregarán kits de invierno e higiene, habrá duchas móviles a disposición de quienes las necesiten, se realizarán testeos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se aplicarán vacunas de calendario y se emplazarán tres trailers de asistencia alimentaria del gobierno de la Provincia.

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