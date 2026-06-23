Detuvieron a padre e hijo en City Bell: les secuestraron dólares, euros y 70 municiones

Dos hombres, padre e hijo, fueron detenidos en las últimas horas en City Bell acusados de haber amenazado a un vecino y sustraerle una máquina cortadora de césped en el marco de una disputa originada por una presunta deuda.

Según informaron fuentes policiales, el hecho denunciado ocurrió el pasado 3 de junio, cuando un jardinero de 37 años regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral.

De acuerdo con la denuncia, en inmediaciones de las calles 27 y 450 fue interceptado por dos hombres. Siempre según la versión aportada por la víctima, uno de ellos lo habría amenazado con una barreta de hierro, mientras que el otro le quitó una máquina cortadora de pasto. El trasfondo del episodio estaría relacionado con una supuesta deuda vinculada al préstamo de otra herramienta.

A partir de la investigación desarrollada por efectivos de la comisaría Décima de City Bell, se logró identificar a los presuntos autores y establecer sus domicilios.

Con las pruebas reunidas, la UFI N° 11 de La Plata solicitó dos órdenes de allanamiento y la detención de los sospechosos, medidas que fueron concretadas este martes con resultado positivo.

Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a un hombre de 67 años y a su hijo, de 39. Además, secuestraron 11.200 dólares, 100 euros, una barreta de hierro, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, dos cargadores y 70 municiones del mismo calibre.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como "robo agravado", con intervención de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

