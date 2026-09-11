El apagón del día: esta vez en calle 12 y entre las plazas Moreno y Rocha

Un apagón afectó a varias manzanas del centro de La Plata durante la tarde y hasta el anochecer del jueves, generando complicaciones en el tránsito y fuerte malestar entre los vecinos y comerciantes de la zona que comprendía desde las plazas Moreno a Rocha y la calle 12 hacia 60.

Según los usuarios afectados, las fallas en el servicio de energía eléctrica comenzaron alrededor de las 16. Se recibieron quejas en este diario en calle 12 de 54 a 56, y en el tramo de 12 entre 59 y 60, en calle 9 entre 54 y 55 y Diagonal 73 y 10, además de interrupciones en 56 entre 6 y 7, y en 54 entre 8 y 9.

La falta de luz impactó en el tránsito vehicular debido a que los semáforos de Plaza Moreno y la zona aledaña dejaron de funcionar durante más de una hora, con serias consecuencias en ese sector céntrico.

Ante los numerosos reclamos de los usuarios, la empresa distribuidora de energía eléctrica Edelap aclaró los motivos de la falla e informó que “la zona se normalizó a las 17.30 hs. Las cuadrillas trabajaron en la remoción de ramas sobre el tendido aéreo de energía”, precisaron desde la compañía respecto a las labores de emergencia ejecutadas en el lugar.

Sin embargo, en varias zonas afectadas señalaron a EL DIA que a esa hora todavía no contaban con el servicio reestablecido.

En ese cruce de versiones entre usuarios a oscuras y la empresa Edelap, desde la compañía se afirmó: “El equipo del Centro Operativo de la empresa detectó la zona fuera de servicio. Se realizaron las órdenes de trabajo correspondientes y las cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en normalizar el servicio desde la tarde” y agregaron que “el tiempo de reposición depende de la complejidad de la tarea, la prioridad es restituir el suministro a los vecinos afectados”.

Gerardo, vecino de un edificio de la zona de 10 y 57 denunció que a las 20.15 todavía no había vuelto la luz en esa torre. “Se cortó a las 15.30 y desde entonces no puedo bajar a la calle a comprar medicamentos que necesito porque no tenemos ascensor. Lo que está pasando es un abuso y no sabemos a quién recurrir. La empresa Edelap dice que volvió el servicio y es mentira”. El usuario también reclamó una respuesta del organismo de control del servicio eléctrico, Oceba, “que no hace nada”.

Por otra parte, un camión provocó un apagón en Tolosa al enganchar y cortar el tendido eléctrico sobre la calle 525, entre 119 y 120. La rotura del cableado dejó sin suministro a varias manzanas de la zona a partir de las 13.30.