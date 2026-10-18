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La Región

La Plata abrirá la Semana de la Cultura Coreana con un espectáculo gratuito en el Coliseo Podestá  

La presentación estará a cargo del grupo IN Pungnyu, que ofrecerá una propuesta de música, danza, canto y acrobacia.

Por Redacción

La Municipalidad de La Plata y la Embajada de la República de Corea llevarán adelante el jueves 22 de octubre a las 19:00 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá un espectáculo gratuito de música, danza, canto y acrobacia.

La propuesta, que dará apertura a Hola Corea, la Semana de la Cultura Coreana, estará a cargo del grupo IN Pungnyu, que busca preservar y revitalizar las expresiones artísticas del país asiático y acercar el gugak —la música tradicional coreana— a nuevos públicos.

La presentación contará con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak; el embajador de la República de Corea en Argentina, Chong Hwa Lee; y autoridades municipales.

La entrada será gratuita y las reservas pueden realizarse a través del formulario https://me-l.co/6p243vea. También será posible asistir sin reserva, con ingreso por orden de llegada.

HOLA COREA

La Semana de la Cultura Coreana, denominada Hola Corea, se desarrollará del 22 al 24 de octubre de 14:00 a 20:00 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha con entrada gratuita.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de exposiciones, talleres de danza k-pop, actividades de artesanía tradicional, experiencias vinculadas a la cosmética coreana, proyecciones cinematográficas, juegos y más propuestas participativas.

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