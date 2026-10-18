Malestar vecinal por los recitales de BTS en La Plata: denuncian vallados y temen quedar encerrados

La previa de los recitales de BTS en La Plata ya genera preocupación entre los vecinos del barrio La Loma, especialmente entre quienes viven en las inmediaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona. Según denunciaron, distintas esquinas comenzaron a ser valladas y hay incertidumbre sobre cómo será la circulación durante los shows.

El principal reclamo apunta a la falta de información clara sobre los operativos, los cortes de tránsito y los accesos que permanecerán habilitados. Los residentes quieren conocer de antemano cómo podrán entrar y salir de sus casas, circular por el barrio y evitar quedar aislados por los cercos que se instalan alrededor del estadio.

En ese contexto, reclaman que se difunda un mapa con las calles afectadas, los puntos de acceso y los recorridos alternativos. La intención es poder organizarse antes de los recitales y evitar complicaciones que, según sostienen, ya vivieron en otras oportunidades con eventos masivos en la zona.

En declaraciones que hizo un vecino a EL DÍA, explicó: "A pocos días de los recitales, nadie nos aviso de este vallado, son muchos los vecinos que tienen auto y quieren salir y entrar tranquilos de sus casas durante esos días de show. Ahora el vallado está en la rambla de la avenida 32 y en las esquinas del barrio".

"Siempre quedamos rehén de los recitales, porque quedamos colgados, no solamente nosotros, sino da pérdida para los comerciantes de toda la zona que también tienen que cerrar sus puertas", dijo el vecino del barrio de La Loma.

Foto: EL DÍA

El antecedente de otros recitales y el impacto en el barrio de La Loma

La preocupación de los residentes también está vinculada con experiencias anteriores durante eventos multitudinarios en el estadio. En esas ocasiones, comerciantes de la zona denunciaron dificultades para abrir sus negocios con normalidad, una caída en las ventas y problemas vinculados con la higiene en las calles.

Entre los reclamos también se mencionaron personas que orinaban en distintos sectores del barrio, una situación que generó malestar entre quienes viven y trabajan en las inmediaciones.

Ahora, con tres recitales de BTS previstos para el 21, 23 y 24 de octubre, los vecinos buscan anticiparse a posibles complicaciones y contar con información precisa para organizar su vida cotidiana.

Foto: EL DÍA

El pedido central es concreto: un mapa oficial de los vallados, los cortes y los accesos habilitados, que permita saber cómo moverse durante los días de los shows y evitar quedar encerrados dentro del perímetro afectado.

Mientras crece la expectativa por la llegada del grupo surcoreano, en La Loma también crece la incertidumbre de quienes esperan que el operativo contemple las necesidades de los vecinos y comerciantes, además de la organización de los recitales.