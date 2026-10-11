La Plata presentó a “Manolito”, el nuevo auto que cuidará la Plaza España antes de su inauguración

La Municipalidad de La Plata presentó este domingo a “Manolito”, el nuevo automóvil que estará destinado a cuidar y brindar seguridad a los vecinos que concurran a la Plaza España. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del Municipio, en la previa de la inauguración oficial del renovado espacio verde, prevista para este lunes 12 de octubre.

El vehículo se suma a las acciones vinculadas con el cuidado del espacio público y la seguridad de quienes visiten la plaza, ubicada en la zona de 7 y 66. La presentación de “Manolito” se conoció un día antes de la celebración que reunirá a autoridades municipales, representantes diplomáticos e instituciones de la colectividad española.

Una inauguración con autoridades y representantes de España

La ceremonia oficial comenzará este lunes a las 11:30 y se extenderá hasta las 18, con una programación que combinará actividades protocolares, música y propuestas artísticas vinculadas con la cultura española.

El acto estará encabezado por el intendente Julio Alak, junto al embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, y el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López, además de otras autoridades y representantes de instituciones de la colectividad.

La recepción del embajador está prevista para las 11:30, mientras que a las 12 se desarrollará el acto protocolar, con la participación de abanderados y escoltas de las distintas instituciones españolas.

Música, danzas y tradición española durante toda la jornada

Desde las 13 comenzará la programación artística con una jota instrumental interpretada de manera conjunta por representantes del Centro Asturiano de La Plata, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro Descendientes de Castilla y León y el Círculo Cultural Andaluz. También habrá una presentación conjunta de sevillanas.

Durante la tarde se sucederán espectáculos musicales y de danza a cargo de las instituciones participantes, con propuestas vinculadas con las distintas regiones de España.

El cronograma previsto es el siguiente:

11:30: recepción del embajador de España.

recepción del embajador de España. 12:00: acto protocolar.

acto protocolar. 13:00: jota instrumental y presentación conjunta de sevillanas.

jota instrumental y presentación conjunta de sevillanas. 14:00: presentaciones musicales del Centro Gallego y el Círculo Cultural Andaluz.

presentaciones musicales del Centro Gallego y el Círculo Cultural Andaluz. 15:00: espectáculos del Centro Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz, el Centro Asturiano y el Centro Gallego.

espectáculos del Centro Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz, el Centro Asturiano y el Centro Gallego. 16:00: nuevas presentaciones de música y danza, con un paso doble conjunto de las instituciones españolas.

nuevas presentaciones de música y danza, con un paso doble conjunto de las instituciones españolas. 17:00: cierre musical a cargo de Toro y Luna.

De esta manera, la presentación de “Manolito” anticipó una jornada especial para la Plaza España, que tendrá su inauguración oficial este lunes con actividades culturales abiertas a la comunidad y la participación de representantes de España en el país.

VIDEO: ASÍ FUE EL VIDEO QUE LANZÓ LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA POR REDES SOCIALES