La Ciudad

Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos

Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
11 de Diciembre de 2025 | 09:04

Los recitales y los partidos de fútbol en el Estadio Único de La Plata trastocaron desde que comenzó a funcionar el predio, hace más dos décadas, el ritmo de vida de los vecinos de los barrios linderos como La Loma y un amplio sector de Tolosa. A esta parte, el descontrol provocado tanto por algunos hinchas y parte del público de algunos artistas se volvió con el correr de los años una problemática constante harto conocida. En ese marco, desde 2009 los vecinos formalizaron distintas presentaciones ante la Municipalidad para que se adopten medidas pertinentes para mitigar los inconvenientes generados durante el desarrollo de determinados eventos. Esas peticiones por el momento no tuvieron respuestas y mucho menos acciones, motivos por los cuales quienes se consideran damnificados por estos encuentros masivos evalúan dejar de pagar sus impuestos locales. 

Indignados por la falta de soluciones o medidas acordes a los problemas, desde la zona recordaron el largo historial de quejas. "Con la firma de varios vecinos del barrio lindante con el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, (Avda.25 a Avda. 31 y Avda. 532. a Avda. 526) presenté una nota en la delegación de Tolosa del mismo municipio, el 1 de abril de 2009, Nota Nº19, según el sello de mesa de entradas", contó uno de los reclamantes. 

El reclamo formulado por entonces no se diferencia de lo que vienen planteando en esos sectores en los últimos años. El recital de doble fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado el último fin de semana y la anterior presentación de La Mona Jiménez en el ahora Estadio "Diego Armando Maradona", reavivó la vieja polémica por las situaciones de descontrol en las calles. Entre las quejas aparecen los extensos operativos que incluyen vallados y desvíos que impiden el desplazamiento en esos barrios y altera la vida cotidiana, el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, la acumulación de basura y sobre todo el hecho de que algunos asistentes hacen sus necesidades en la vía pública e incluso en la puerta de los hogares. 

Los vecinos recordaron que en aquel reclamo formal de 2009 solicitaron "la implementación de manos únicas en las angostas calles a los efectos de aliviar los inconvenientes que generaba la programación de partidos de fútbol y recitales". "Dos años después, sin respuesta, quise conocer la suerte de dicha nota y me informaron que la misma había generado el Expediente Nº 902052 y se encontraba en el área de Presupuesto", agregaron. 

"Quince años después, ante los recitales de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado el 16 de diciembre de 2024 presenté una nota similar ante el municipio. Recibí un mail de la Dirección de Tránsito y Transporte donde me informaban que generaban un nuevo expediente N.º 4061 – 2053257/2024, con una nota adjunta de la arquitecta Belén Mirallas, directora de Planificación del Transporte de la Municipalidad de La Plata, solicitándome, para agregar al expediente, una nota 'menos soez' que la que generó el mismo". 

A juzgar por lo dicho, la pesadilla sigue para los vecinos. "En diciembre de 2025, volvieron los Fundamentalistas Del Aire Acondicionado y todo sigue igual. Cierran el barrio a las 8 de la mañana, intensa circulación en calles angostas de doble mano, con el agravante de que la zona cuenta con cuadras sin veredas y los peatones deben caminar sorteando automóviles", resaltaron. 

Por último, en el marco de los acontecimientos más recientes, enfatizaron que "la frutilla del postre para los vecinos, es encontrar al día siguiente, veredas defecadas y orinadas". Enojados por la falta de respuestas y sobre todo de acciones, se preguntan: "¿vale la pena seguir pagando impuestos y tasas municipales?". 

