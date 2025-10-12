Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único

En las últimas horas, un grupo de vecinos de la zona del Estadio Único de La Plata manifestó su malestar por los ruidos y la música a alto volumen que se escucharon durante la madrugada del domingo. Según relataron, las molestias provendrían del club San Luis, ubicado en 520 y 27, donde se habrían realizado fiestas con sonido pasado de decibeles.

En un video difundido por los propios vecinos —registrado pasadas las dos de la mañana— se escucha claramente la música y los gritos provenientes del lugar, en una noche en la que muchos residentes aseguran haber sido privados del descanso.

“Hola, pregunten a los vecinos zona de 25 a 19 y 520 a 526. Hacen fiestas en el club San Luis, 520 y 27, pasado de sonido. Hemos llamado a la Municipalidad y nada”, expresó una de las vecinas afectadas en diálogo con este medio, reflejando el hartazgo generalizado en el barrio.

Los denunciantes aseguran que la situación se repite con frecuencia los fines de semana y que, a pesar de los reclamos, no obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades municipales. “Nadie viene a controlar y ya no sabemos a quién recurrir”, agregaron.

El reclamo apunta principalmente a la falta de controles de nocturnidad y a la necesidad de garantizar el descanso de los vecinos. “No estamos en contra de que se realicen eventos, pero deben cumplir con las normas de ruido. No se puede vivir así”, indicaron.

Desde la Municipalidad, hasta el momento, no se emitió una respuesta oficial sobre la denuncia ni se informó si habrá inspecciones en el lugar tras los reclamos vecinales.