“Diego ya nos vengó”, el mensaje de ex combatientes

“Excombatientes enrolados en el CECIM de nuestra ciudad realizaron un mensaje de paz con la intensión se separar el clásico de esta tarde de la cuestión Malvinas.

El mensaje publicado hace referencia al orgullo profundo que genera la Scaloneta que logró que “los argentinos volvamos a mirar a la Selección como un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos”.

Además, calificaron al partido como de “una trascendencia enorme” ya que “el rival que está enfrente la vuelve histórica” pero el mensaje agregó un pedido: “no se olviden de algo: sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos”.

Sobre los enfrentamientos contra los ingleses, dese el CECIM señalaron que “Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos. Así que salgan a esa cancha a hacer lo que mejor saben hacer: jugar al fútbol”.

“Sabemos que ustedes entienden perfectamente que para nosotros no es un partido cualquiera. Pero les pedimos que mantengan la calma. Jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo. Todo un país va a estar empujando detrás de ustedes. Sabemos que van a dar la vida, que van a correr sobre el cansancio y el trajín del torneo. Pero jueguen liberados: el resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado”, agregó el comunicado.

Luego de los elogios a Lionel Messi, el mensaje concluyó así: “Nosotros, los Pibes de Malvinas, estamos con ustedes. Un partido no define una causa que es, fue y será permanente. Pero sabemos quiénes son: sabemos que crecieron en nuestra tierra, que se formaron en nuestras escuelas públicas y que allí aprendieron sobre el territorio que nos usurparon y sobre los pibes que se quedaron custodiándolo para siempre.Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá”.