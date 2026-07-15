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EL PLATENSE, COMO UN HINCHA MÁS EN EL BANDERAZO

Hasta Creevy se sumó a los festejos

Por Redacción

En la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, el histórico rugbier platense Agustín Creevy dijo presente en el banderazo albiceleste y habló con este medio.

Radicado desde hace años en Inglaterra, el excapitán de Los Pumas reconoció que el partido tiene un condimento especial por su historia personal, aunque destacó el respeto que existe entre ambos países.

“Obviamente se mezclan muchas cosas. Inglaterra es un país donde respetan mucho a la Argentina. Nos quieren mucho, esa es la realidad. Viví ocho años allá y sigo viviendo allí. Conocen la historia, saben lo que pasó y siempre nos tratan muy bien”, expresó.

De cara al encuentro, Creevy pidió vivir la jornada con tranquilidad y disfrutar del espectáculo deportivo. “Va a tener un folclore increíble. Está buenísimo que exista ese clima, pero no deja de ser una semifinal del mundo. Hay que vivirla de la mejor manera, sin violencia y disfrutándola”, sostuvo.

Durante el encuentro con EL DIA, recordó sus raíces platenses y el cariño que le guarda la gente de la ciudad, especialmente los hinchas del rugby de clubes como San Luis y La Plata Rugby.

Creevy contó además que se encuentra siguiendo de cerca toda la campaña de la Selección en Estados Unidos.

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