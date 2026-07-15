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EL LATERAL DERECHO TAMBIÉN HABLÓ EN LA PREVIA DE LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL

Montiel: “Estamos preparados”

Por Redacción

Ya en Atlanta y antes de ponerse a ultimar detalles para el encuentro con Inglaterra por las semifinales del Mundial, otro de los integrantes del plantel argentino que dialogó con la prensa fue el lateral derecho de River, Gonzalo Montiel.

En uno de los lateral del campo de entrenamiento, quien ejecutó el último penal ante Francia en Qatar 2022 para conseguir la tercera estrella, declaró: “Estamos preparados para esta semifinales. Estar otra vez en esta instancia es un sueño, un privilegio y más jugar con esta camiseta”.

En relación a como se preparan él y sus compañeros para afrontar un partido de tal envergadura, con lo que signfica una semifinal ante Inglaterra, dijo: “La ilusión siempre está, como todos los argentinos nos ilusionamos. Estamos en una semi, a un paso de otra final y la afrontaremos de tal manera”.

Respecto al conjunto de Thomas Tuchel, opinó: “Los estuvimos analizando, son un rival difícil, juegan mucho con los extremos y vamos a trabajar para achicar el margen de error”.

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