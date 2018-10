Difunden audios de amenazas de bombas realizadas por una nena de 7 años

"Hola, llamo para avisar que hay amenaza de bomba en la Escuela 5, en Buenos Aires", se escucha decir a una nena de apenas 7 años de edad durante un llamado al 911. En tanto, del otro lado del teléfono, una operadora de la central de emergencia la interroga sobre la dirección y la ciudad a la que corresponde la escuela en cuestión. La nena, no pudiendo dar ese dato, es ayudada por la mujer hasta que en última instancia, tras una serie de opciones, dice que "es en Berisso". Luego, al ser interrogada sobre la dirección del establecimiento, dice: "Es que no me acuerdo".

La mujer del 911, por su parte, insiste en preguntarle quién le avisó por la amenaza de bomba, a la vez que le vuelve referencias sobre la ubicación de la institución educativa. La chiquita contesta que fue avisada por una amiga suya que acude a ese colegio y, por último, dice: "Por favor, avise. Chau".

El establecimiento al que refiere el llamado es la Escuela Nº 5, situada en la zona de Montevideo y Palo Blanco, donde luego del aviso del 911 las autoridades resolvieron suspender parcialmente las clases para dar lugar al protocolo de seguridad y a las correspondientes tareas policiales de inspección de las instalaciones.

Como si fuera poco, otro llamado de una menor de edad, al parecer efectuado por la misma nena que dio aviso por la amenaza a la Escuela Nº 5, fue realizado al 911 pero para advertir por una bomba en un hospital de la localidad. En este caso, ocurrido el pasado sábado, el que atendió el teléfono fue un operador, quien le pidió a la niña su nombre y apellido y los datos del centro médico para identificar su ubicación. La chiquita proporcionó una ubicación y al ser interrogada dijo que estaba junto a su abuelita a quien había ido a visitar.

Ambos llamados, según informaron fuentes oficiales, están siendo investigados en la órbita de la Justicia, donde se sospecha que detrás de las comunicaciones que hizo la chiquita puede haber algún adulto o alguien responsable de esas acciones.