Los malos hábitos que ponen en peligro una buena vida sexual

Desde el diálogo en la cama y hasta cuántas horas duerme, tomá nota de lo que pasa

Sin querer, podrías estar poniendo en riesgo de relación de pareja con malos hábitos al dormir. Desde de qué hablan en la cama y hasta cuántas horas duerme, tomá nota de algunos que podrían afectar tu vida sexual.

Tus hábitos al dormir, podrían afectar tu vida sexual. Además de evitar discutir, los temas de dinero, o temas más serios, deberían evitarse en la cama, como explica Alena Gerst, psicoterapeuta, para el diario Huffingtonpost.



Lo mismo ocurre con ver o leer las noticias. En la habitación, debería dirigirse a estar tranquilo, y con tu pareja.



El celular en la cama



Aceptémoslo, si estás viendo tu celular no le estás prestando atención a la persona con la que estás acostado. No ayuda a fomentar la intimidad, así que lo mejor es no llevarlo a la cama, como recalca Danielle Kepler, terapeuta de Chicago al mismo diario.



Permitir que duerman los hijos o las mascotas en la cama



Sabemos que los niños pueden tener malas noches, pero no debería convertirse en un hábito que duerman en la cama de sus padres. ¡No hay intimidad! Lo mismo pasa con las mascotas a las que se les permite dormir ahí, porque además pueden crear una barrera entre la pareja, y el olor no es el mejor aliciente.



Dormir espalda con espalda



Jo Barnet, experto en relaciones, le explicó al diario The Independent que las parejas que suelen colocarse así desde el inicio de la noche podrían estar pasando por un mal momento, o sentirse desconectadas. Por eso recomienda hacer un esfuerzo consciente por acostarse mirándose de frente, o ambos hacia la misma dirección.

Dormir espalda con espalda podría ser señal de problemas de distanciamiento con la pareja.



La pelea por las mantas



Aunque suene irrisorio, este cliché sí puede generar problemas de pareja. Recordá que pasan muchas horas en la cama. Si uno de los dos suele acaparar mucho las mantas, busquen una solución entre los dos. Quizá, una manta más grande podría ser lo que necesitan.



La temperatura



Este es otro tema recurrente que, aunque no lo parezca es muy importante. Como recalca Barnet, por lo general las mujeres suelen pasar más frío que los hombres, aunque no siempre es el caso. Aquí, hay que recurrir a la empatía y de nuevo buscar una solución juntos, quizá con diferentes mantas, abriendo una ventana, o algo así.



Dormir poco



Aunque es el último elemento de la lista, podría ser el más importante de todos, ya que la falta de sueño podría afectar la relación de pareja más de lo que crees, porque se relaciona directamente el deseo y desempeño sexual.



Para muestra los resultados de algunos estudios al respecto:



- En la Universidad de Chicago, investigadores concluyeron que la falta de sueño reduciría la testosterona en los hombres.



- En 2009, un estudio publicado en la revista Journal of Sexual Medicine, sugiere que la falta de sueño aumentaría la probabilidad de padecer disfunción eréctil.



- En 2014, un estudio también de Journal of Sexual Medicine, encontró que las mujeres que duermen poco, tienen menos deseo sexual.



¿Qué otro mal hábito en la habitación crees que afectaría una relación de pareja? Lo mejor es detectarlo y ocuparse de él para que no afecte la relación.