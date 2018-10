Las confesiones de Mauro Icardi y un extravagante deseo

Durante una entrevista periodística el delantero argentino del Inter y la Selección, Mauro Icardi confesó un extravagante anhelo que piensa convertir en realidad en breve. El futbolista, de 25 años, concedió una nota a "Inter TV" de la cual se hizo eco "Corriere dello Sport".

Una afirmación vertida en la charla tuvo enorme repercusión: se trata de un extraño y peligroso deseo. Al ser consultado acerca de las mascotas que tiene la familia confesó que tienen cuatro perros pero sorprendió y mucho con una respuesta: "Estamos construyendo un acuario gigante y meteremos un tiburón".

En otro momento de la entrevista el futbolista que está en pareja con Wanda Nara confesó: "Me gusta cocinar, pero no lo hago a menudo. Mi plato favorito es el asado, carne argentina. Comemos con amigos y familiares. En Italia me acostumbré a comer mucha pasta. No tengo problemas con la comida, me gusta comer de todo. En África comí cocodrilo", puntualizó.